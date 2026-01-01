Los Andes celebra un nuevo aniversario con una fiesta en el estadio Eduardo Gallardón

El 1 de enero no es fecha más en la historia de Los Andes . Es el día de su nacimiento, cuando comenzó a escribir su rica historia, y por eso siempre es motivo de celebración. Y en este 2026 lo hará con un importante festejo en el estadio Eduardo Gallardón .

El club de Lomas de Zamora cumple hoy 109 de vida, encontrándose en un buen momento deportivo, preparándose para una nueva temporada en la Primera Nacional , categoría a la que volvió en 2025 después de sufrir varios años en la Primera B. Por eso, con el objetivo de celebrar su presente y festejar un nuevo aniversario, la familia milrayitas se reunirá en su casa para festejar otro año de vida de su club.

Un partido con historia. El clásico entre Los Andes y Temperley, un cruce especial para Facundo Villarreal

Organizado por la dirigencia del club, y en el comienzo de un nuevo año, Los Andes realizará, a partir de las 18, un festejo en la puerta del estadio Eduardo Gallardón , en la avenida Santa Fe, para celebrar todos juntos un nuevo aniversario de vida del club.

“Serán 109 años de pasión, identidad y pertenencia, con sorteos y sorpresas para compartir este momento tan especial. ¡Los esperamos!”, informó el club lomense a través de sus redes sociales, de cara a este nuevo festejo.

Invitamos a todos los socios e hinchas a celebrar juntos un nuevo aniversario de nuestro club. La cita será el día 1/01 en la puerta del Estadio a las 18:00h. Serán 109 años de pasión, identidad y pertenencia, con… pic.twitter.com/OOsSP5jh8V

Además, con motivo de esta celebración, la tienda oficial de Los Andes abrirá sus puertas a partir de las 19 y los hinchas podrán adquirir diferentes productos de la indumentaria oficial del Milrayitas con todo tipo de descuentos.

Un poco de historia: los primeros pasos de Los Andes

Los Andes se fundó oficialmente el 1 de enero de 1917, pero ya había dado sus primeros pasos de vida, gracias a la voluntad de un grupo de jóvenes que quería crear su equipo de futbol, entre los que se encontraba Eduardo Gallardón, uno de los fundados y una de las personas que más hizo por la historia del club. Por eso, el actual estadio lleva su nombre.

Estadio Eduardo Gallardón, la casa de Los Andes. La casa de Los Andes se llama Eduardo Gallardón en homenaje a uno de sus fundadores.

En ese grupo de jóvenes se encontraban José Gogenola, Eduardo Gallardón, Diego Urioste, E. Adolfo Langet, Federico Galán, Antonio Talgiani, Amoroso, José Piaggio, Aboitiz, Crespo, Marcos Panizzi, quienes se juntaban a jugar a la pelota en un baldío sobre la calle Gorriti, pegado a la estación de Lomas de Zamora.

Ahí, entre partido y partido, comenzó tomar forma la idea de fundar un club de fútbol y lo cristalizaron formalmente hace exactamente 109 años. Por eso, cada 1º de enero, es motivo de celebración para la familia de Los Andes.