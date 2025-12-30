Para tranquilidad de Leonardo Lemos, a Los Andes ya se acerca el "9"

El DT de Los Andes aguarda por la firma de otro delantero de área.

Los Andes mantuvo una base importante del último plantel, pero también se quiere reforzar con miras a la próxima temporada de la Primera Nacional y uno de los puestos que quiere potenciar en este mercado de pases es el del centro-delantero.

Si bien consiguió retener a Mauricio Asenjo, una de las grandes figuras del equipo en la pasada temporada, el entrenador Leonardo Lemos quiere tener variantes en esa posición, especialmente tras las salidas de Enzo Díaz, Tomás Pérez y Federico Martínez, y ya tiene al elegido.

La base está. Los Andes renovó con Brian Leizza y ahora pensará en los refuerzos

Se trata de Camilo Viganoni , delantero de 21 años que pertenece a Tigre y que este año defendió los colores de Talleres de Escalada , siendo el máximo goleador del equipo que fue uno de los descendidos a la Primera B.

De acuerdo a lo informado por diferentes medios que siguen la campaña del Matador, el delantero tendría todo acordado para sumarse al Milrayitas en las próximas horas. Por eso, de no surgir inconvenientes, estaría bajo las órdenes de Lemos desde el 5 de enero en el inicio de la pretemporada.

viganoni-talleres-de-escalada-los-andes De Talleres de Escalada a Los Andes, el camino de Viganoni. Talleres de Escalada.

El delantero llegaría al equipo de Lomas de Zamora a préstamo por una temporada, sin cargo ni opción de compra, luego de extender su vínculo con Tigre, club dueño de su pase.

De oficializarse esto en las próximas horas, Viganoni sería el segundo refuerzo confirmado de Los Andes con miras a la próxima temporada tras el anuncio de la llegada de Juan Manuel Vázquez, aunque también tendría encaminada la llegada de cuatro futbolistas más, todos en la faz defensiva.

Los números de Viganoni, el “9” que quiere Los Andes

El joven delantero, que hizo River y actualmente es propiedad de Tigre, fue uno de los destacados de Talleres de Escalada, especialmente desde la llegada de Jorge Vivaldo, y terminó el año siendo el goleador del equipo con cinco goles.

En total, Viganoni disputó 28 partidos con la camiseta del Tallarín, pero fue titular en 13, y estuvo en cancha 1.444 minutos. Su mejor performance se dio con Vivaldo como entrenador, con el que fue titular en 10 de los 18 partidos que dirigió.