Talleres de Escalada y una baja sensible para la Primera B

Talleres de Escalada no contará con Franco Zicarelli en la próxima temporada de la Primera B , ya que el mediocampista continuará su carrera en Colegiales luego de que ambas instituciones sellaran la transferencia del futbolista en el actual mercado de pases .

El club de Munro hizo uso de la opción de compra que estaba vigente en el contrato firmado a mitad de año y se quedó con el pase de Zicarelli , quien firmó un contrato por tres temporadas con el equipo que conduce Leonardo Fernández.

Se va al exterior. Damián Tello, el arquero récord de Talleres de Escalada, anunció su salida

Por lo informado oficialmente, el club de Remedios de Escalada se quedará con el 20% del pase del futbolista en caso a una futura venta. A eso se le debe agregar el porcentaje que mantiene el Tallarín por los derechos de formación.

De esta manera, el talentoso mediocampista, de 23 años, quien estaba a préstamo en el Tricolor desde julio de 2025, le pone punto final a su paso por Talleres , donde se formó como futbolista y en el que dio sus primeros pasos como profesional.

franco zicarelli talleres de escalada colegiales Zicarelli dejó Talleres de Escalada y firmó por tres años con Colegiales.

El paso de Zicarelli por Talleres de Escalada

Franco Zicarelli debutó en la primera del Tallarín en la temporada 2023 justamente en un partido ante Colegiales, su nuevo club, de manera de Mathias De Cicco. Ese año formó parte del equipo que gritó campeón del Torneo Clausura y se coronó campeón de la Primera B.

Sin embargo, luego del ascenso, no tuvo mucha participación en el primer equipo, salvo jugó unos minutos ante Tristán Suárez, y a mitad de año fue cedido a préstamo a Sportivo Italiano, donde tuvo un buen rendimiento.

Después de eso, también a préstamo, se incorporó a Delfín, de Ecuador, y allí disputó 10 partidos. A los seis meses regresó al país para incorporarse a Colegiales, también con una cesión, y en el equipo de Munro tuvo un buen semestre, con un total de 13 partidos disputados y tres goles anotados, convirtiéndose en un titular indiscutido del equipo de Fernández.