lunes 29 de diciembre de 2025
29 de diciembre de 2025
Con la mira en el 2026.

Un nuevo refuerzo se sumó a Talleres de Escalada para la Primera B

El delantero Matías Samaniego, de buen paso por Villa San Carlos, se convirtió en la cuarta incorporación del Tallarín en este mercado de pases.

Matías Samaniego, nuevo refuerzo de Talleres de Escalada.

Se trata del delantero Matías Samaniego, de último paso por Villa San Carlos, quien ya firmó su contrato y se sumó al plantel con miras al próximo campeonato, en el que el equipo de Remedios de Escalada buscará el ascenso a la Primera Nacional.

Samaniego, de 28 años, es un viejo conocido de Lucas Licht, ya que el delantero fue compañero del exdefensor en sus últimos años de carrera en el club de Berisso, y gracias a ese conocimiento previo su contratación con el Tallarín se hizo de manera acelerada.

Samaniego, que en 2023 ascendió a la Primera Nacional vistiendo la camiseta de San Miguel, fue uno de los destacados de Villa San Carlos en la última temporada de la Primera B, en la que disputó 40 partidos (38 como titular), convirtió siete goles (cinco en el Torneo Clausura) y brindó cuatro asistencias.

matias samaniego talleres de escalada
Talleres de Escalada se quedó con uno de los mejores de la Primera B.

El delantero, que juega principalmente de extremo, aunque también puede hacerlo como volante ofensivo, llega al Tallarín para potenciar la faz ofensiva de un equipo que quiere darle forma al sueño de un pronto regreso a la Primera Nacional.

Samaniego es la cuarta cara nueva en este mercado de pases tras las contrataciones de Rodrigo Vélez, Axel Arce y Lautaro Jonhson.

El delantero, que había llegado como refuerzo en el último receso de invierno, rescindió el contrato que lo unía al club hasta diciembre del 2026 y dejó de pertenecer a Talleres en las últimas horas.

A pesar de ser tenido en cuenta para la próxima temporada, el futbolista ejecutó la cláusula de salida que existía en el acuerdo firmado cuando se incorporó al club por una propuesta que recibió Midland y de esta manera se convirtió en una baja sensible para el 2026.

Así juega Matías Samaniego, el nuevo refuerzo del Tallarín

