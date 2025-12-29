Un nuevo refuerzo se sumó a Talleres de Escalada para la Primera B

Se trata del delantero Matías Samaniego, de último paso por Villa San Carlos, quien ya firmó su contrato y se sumó al plantel con miras al próximo campeonato, en el que el equipo de Remedios de Escalada buscará el ascenso a la Primera Nacional.
Samaniego, de 28 años, es un viejo conocido de Lucas Licht, ya que el delantero fue compañero del exdefensor en sus últimos años de carrera en el club de Berisso, y gracias a ese conocimiento previo su contratación con el Tallarín se hizo de manera acelerada.
Samaniego, que en 2023 ascendió a la Primera Nacional vistiendo la camiseta de San Miguel, fue uno de los destacados de Villa San Carlos en la última temporada de la Primera B, en la que disputó 40 partidos (38 como titular), convirtió siete goles (cinco en el Torneo Clausura) y brindó cuatro asistencias.
El delantero, que juega principalmente de extremo, aunque también puede hacerlo como volante ofensivo, llega al Tallarín para potenciar la faz ofensiva de un equipo que quiere darle forma al sueño de un pronto regreso a la Primera Nacional.
El volante Matías Flores, con contrato vigente con el club, recibió una propuesta de otra institución y rescindió su vínculo con Talleres. No formará parte del plantel en 2026. pic.twitter.com/JQOKtLZBwC
A pesar de ser tenido en cuenta para la próxima temporada, el futbolista ejecutó la cláusula de salida que existía en el acuerdo firmado cuando se incorporó al club por una propuesta que recibió Midland y de esta manera se convirtió en una baja sensible para el 2026.
Así juega Matías Samaniego, el nuevo refuerzo del Tallarín
Embed - Matías Samaniego • Extremo Derecho • Villa San Carlos