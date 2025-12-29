Un nuevo refuerzo se sumó a Talleres de Escalada para la Primera B

Tras la confirmación de Lucas Licht como nuevo entrenador del equipo, Talleres de Escalada sigue avanzando en el armado del plantel para la próxima temporada de la Primera B y en las últimas horas cerró la cuarta contratación de este mercado de pases .

Se trata del delantero Matías Samaniego , de último paso por Villa San Carlos, quien ya firmó su contrato y se sumó al plantel con miras al próximo campeonato, en el que el equipo de Remedios de Escalada buscará el ascenso a la Primera Nacional.

Nueva etapa. En Talleres de Escalada presentaron a Lucas Licht como el nuevo DT

Samaniego, de 28 años, es un viejo conocido de Lucas Licht, ya que el delantero fue compañero del exdefensor en sus últimos años de carrera en el club de Berisso, y gracias a ese conocimiento previo su contratación con el Tallarín se hizo de manera acelerada.

Samaniego, que en 2023 ascendió a la Primera Nacional vistiendo la camiseta de San Miguel, fue uno de los destacados de Villa San Carlos en la última temporada de la Primera B , en la que disputó 40 partidos (38 como titular), convirtió siete goles (cinco en el Torneo Clausura) y brindó cuatro asistencias.

matias samaniego talleres de escalada Talleres de Escalada se quedó con uno de los mejores de la Primera B.

El delantero, que juega principalmente de extremo, aunque también puede hacerlo como volante ofensivo, llega al Tallarín para potenciar la faz ofensiva de un equipo que quiere darle forma al sueño de un pronto regreso a la Primera Nacional.

Samaniego es la cuarta cara nueva en este mercado de pases tras las contrataciones de Rodrigo Vélez, Axel Arce y Lautaro Jonhson.

Matías Flores dejó Talleres de Escalada

El delantero, que había llegado como refuerzo en el último receso de invierno, rescindió el contrato que lo unía al club hasta diciembre del 2026 y dejó de pertenecer a Talleres en las últimas horas.

#FútbolProfesional

El volante Matías Flores, con contrato vigente con el club, recibió una propuesta de otra institución y rescindió su vínculo con Talleres.

No formará parte del plantel en 2026.



El volante Matías Flores, con contrato vigente con el club, recibió una propuesta de otra institución y rescindió su vínculo con Talleres.

— Club Atlético Talleres (@ClubTalleresOk) December 27, 2025

A pesar de ser tenido en cuenta para la próxima temporada, el futbolista ejecutó la cláusula de salida que existía en el acuerdo firmado cuando se incorporó al club por una propuesta que recibió Midland y de esta manera se convirtió en una baja sensible para el 2026.

Así juega Matías Samaniego, el nuevo refuerzo del Tallarín