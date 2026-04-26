domingo 26 de abril de 2026
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26 de abril de 2026
Igualdad que no suma.

Talleres y Real Pilar empataron en Escalada condicionados por un muy mal arbitraje

Talleres de Escalada aguantó el 0 a 0 ante Real Pilar, ya que sufrió la expulsión de Fernando Enrique y el árbitro no sancionó dos penales a favor del local.

Talleres no pudo con Real Pilar en Escalada.

Talleres no pudo con Real Pilar en Escalada.

Talleres de Escalada dejó escapar la chance de arrimarse a los primeros puestos en la Primera B, tras igualar este domingo sin goles ante Real Pilar en el estadio Pablo Comelli. En un encuentro correspondiente a la fecha número 13 de la categoría, el albirrojo no supo como vulnerar a su rival y sigue con la racha negativa como local.

Luego del último triunfo como visitante ante UAI Urquiza, el tallarín llegaba entonado al encuentro ante el Monarca. De todos modos, los dirigidos por Lucas Licht nunca encontraron los caminos para vulnerar a la férrea defensa de Real Pilar. Ni con Fernando Enrique, Eugenio Olivera y Miguel Taborda, el equipo dirigido por Lucas Licht volvió a sufrir lo que es ganar ante su gente (de local no gana desde la sexta fecha cuando se impuso sobre Deportivo Laferrere por 2 a 0).

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El arbitraje condicionó a Talleres y a Real Pilar

No obstante, para Talleres todo se hizo cuesta arriba en el segundo tiempo cuando sufrió la expulsión de Fernando Enrique a 20 minutos del final del partido. A partir de ese momento, Lucas Licht intentó buscar respuestas en el banco de suplentes con los ingresos de Mateo Muñoz e Ignacio Colombini por Isaías Ciavarelli y Eugenio Olivera. Además, el árbitro Wenceslao Menezes fue el protagonista de la tarde al no sancionar dos penales claros para Talleres y al anular un gol válido para la visita.

Así las cosas, Talleres se dedicó a aguantar el empate con uno menos. Llegó a sumar una igualdad contra un rival que lucha por ser líder del torneo y no supo aprovechar el empate 1 a 1 entre Arsenal de Sarandí y Villa Dálmine. Por su parte, el albirrojo se ubica séptimo con 19 puntos a seis del líder que sigue siendo el conjunto del Viaducto. En la próxima fecha visitará a Liniers.

Síntesis del empate entre Talleres de Escalada y Real Pilar

Talleres de Escalada (0): Mauro Casoli; Sebastián Gallardo, Mateo Del Pino, Nicolás Malvacio, Matías Bazzi; Milton Cantero, Pablo Cortizo, Fernando Enrique, Isaías Ciavarelli; Miguel Taborda, Eugenio Olivera. DT: Lucas Licht.

Real Pilar (0): Martín Perafán; Nahuel Basualdo, Francisco Abre, David Achucarro, Enzo Franco; Dylan Vergara, Matías Rojas, Sebastián Blanco, Mathias Crocco; Federico Martínez, Marcos Riquelme. DT: Gabriel Torres.

Goles: No hubo.

Cambios: 59' Valentín Mancini x Federico Martínez (REA), 59' Gerónimo Govi x Francisco Abre (REA), 62' Sebastián Álvarez x Miguel Taborda (TAL), 72' Jonatan Morán x Dylan Vergara (REA), 77' Mateo Muñoz x Isaías Ciavarelli (TAL), 77' Ignacio Colombini x Eugenio Olivera (TAL), 83' Joaquín César x Mathías Crocco (REA)

Amonestados: Fernando Enrique (TAL), Miguel Taborda (TAL), Federico Martínez (REA), Francisco Abre (REA), Jonatan Morán (REA)

Expulsados: 70' Fernando Enrique (TAL)

Estadio: Pablo Comelli

Árbitro: Wenceslao Menezes

TV: LPF Play

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