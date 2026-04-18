sábado 18 de abril de 2026
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18 de abril de 2026
Tres puntos de oro.

Talleres de Escalada pegó de entrada y sumó un valioso triunfo ante la UAI Urquiza

El Tallarín pisó fuerte en Villa Lynch y se impuso por 2-0 al Furgón, por la fecha 12 de la Primera B. Los goles fueron Isaías Ciavarelli y Fernando Enrique.

Talleres logró su segunda victoria de visitante.

Talleres logró su segunda victoria de visitante.

Talleres de Escalada se recuperó de la derrota de la fecha pasada ante Villa Dálmine y esta tarde, de visitante, consiguió un valioso triunfo por 2-0 ante la UAI Urquiza por la fecha 12 del Torneo Apertura para meterse dentro de los animadores de la Primera B.

El equipo de Lucas Licht impuso condiciones desde el inicio del partido y rápidamente se puso en ventaja. Lo consiguió a los cuatro minutos por intermedio Isaías Ciavarelli, quien marcó su primer gol con la camiseta del Tallarín, y desde ahí, con la tranquilidad del resultado, llevó a cabo su plan.

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La contundencia que mostró Talleres en su primer ataque serio, que llegó de una atajada de Mauro Casoli, fue clave para sacar una tempranera ventaja en un partido que pintaba cerrado, muy disputado y con pocas emociones en las áreas.

A pesar de eso, el equipo de Remedios de Escalada no se conformó, fue por más y a los 37 amplió la ventaja con un golazo de Fernando Enrique, que todo su talento para encaminar a su equipo hacia la victoria. El experimentado enganche recibió un pase de Matías Samaniego afuera del área y sin pararse, definió por encima del cuerpo del arquero para marcar el 2-0.

En el complemento, y con los dos goles de ventaja, Talleres controló sin complicaciones el partido y logró su quinto triunfo del año, el segundo en condición de visitante.

Cómo quedó Talleres de Escalada en la Primera B

Con este triunfo, el equipo de Licht llegó a los 18 puntos y se afianzó en zona de Reducido, aunque sigue lejos del primer puesto, hoy propiedad de Arsenal de Sarandí, que el viernes le ganó a Excursionistas de visitante y alcanzó las 24 unidades.

En la próxima fecha, el Tallarín recibirá a Real Pilar en el estadio Pablo Comelli en otro duro partido ante uno de los animadores de la tercera categoría del fútbol argentino.

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