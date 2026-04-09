jueves 09 de abril de 2026
Escribinos
9 de abril de 2026
Talento Albirrojo.

Talleres de Escalada tendrá su representante en la Selección Argentina

Bruno Aguirre, goleador de la Séptima División de Talleres de Escalada, fue citado por el técnico Claudio Gugnali para los Juegos Suramericanos de la Juventud.

Bruno Aguirre, de Talleres de Escaalda a la Selección Argentina.

Bruno Aguirre, de Talleres de Escaalda a la Selección Argentina.

Talleres de Escalada tendrá su representante en la Selección Argentina Sub-17, lo que representa un orgullo para toda la familia Albirroja. Bruno Aguirre (Belizán) conforma la lista de jugadores que representará a nuestro país en los Juegos Suramericanos de la Juventud ODESUR 2026 que se celebrarán en Panamá a partir del domingo.

La Selección Argentina es el objetivo de todo futbolista. Y muy pocos pueden darse esa posibilidad. Lo que antes parecía una meta algo lejana, hoy toma otra dimensión a partir de las distintas categorías formativas de la AFA.

Lee además
Nicolás Malvacio cumplió 200 partidos en Talleres de Escalada.
Sentido de pertenencia.

Malvacio llegó a los 200 partidos en Talleres de Escalada
Talleres de Escalada rompió el malefio como visitante.
La rompió.

Talleres de Escalada recuperó la memoria como visitante

Bruno Aguirre es un juvenil surgido del semillero Albirrojo, que después de varios entrenamientos con otros chicos de su edad, fue seleccionado por el entrenador Claudio Gugnali para este importante torneo internacional.

Conociendo al juvenil de Talleres de Escalada

El futbolista que en el torneo de Séptima División 2025 fue el goleador de Talleres de Escalada (13 tantos), tiene vínculo con la institución por los próximos tres años. Nació el 8 de noviembre de 2009 y está en el club desde 2021.

“La citación a la Selección Argentina, es fruto del proyecto que el C.A. Talleres desarrolla en el área de fútbol amateur, posicionándonos como un club vendedor (recordemos las ventas de los futbolistas Diogo Guzmán, Franco Zicarelli e Iván Esculino), y competitivo (formaremos parte en 2026 de los torneos de Divisiones Inferiores y de Tercera División en la Primera Nacional)”, anunció con orgullo el club a través de sus redes sociales.

Bruno Aguirre Talleres de Escalada
Bruno Aguirre en el predio de la AFA.

Bruno Aguirre en el predio de la AFA.

Diogo Guzmán juega en Montevideo City Torque, de Uruguay; Franco Zicarelli lo hace en la Primera Nacional con Colegiales; mientras que Iván Esculino se desempeña actualmente en el AC Perugia Calcio.

Bruno Aguirre no es el único representante de la región, ya que también vestirán la celeste y blanca los arqueros de Temperley Joaquín Albornoz y Joel Abregú y el mediocampista central de Los Andes Leandro Alegre.

Dónde jugará la Selección Argentina

El estadio Rommel Fernández Gutiérrez, situado en la Ciudad de Panamá, será la sede para el fútbol de los Suramericanos. Fue inaugurado el 6 de febrero de 1970 para albergar los XI Juegos Centroamericanos y del Caribe 1970.

En principio llevó el nombre de Estadio Revolución, pero desde 1993 cambió al actual, en honor al futbolista panameño que falleció en un accidente de tráfico en la ciudad española de Albacete, comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.

Temas
Seguí leyendo

Malvacio llegó a los 200 partidos en Talleres de Escalada

Talleres de Escalada recuperó la memoria como visitante

Mateo Muñoz le dio un triunfo muy esperado a Talleres de Escalada

Talleres perdió con Arsenal y cortó su racha positiva

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Temperley podrá llevar a sus hinchas contra Colegiales.
Confirmado.

Vuelven los visitantes en el Ascenso y Temperley llevará hinchas contra Colegiales

Las más leídas

Te Puede Interesar

Bruno Aguirre, de Talleres de Escaalda a la Selección Argentina.
Talento Albirrojo.

Talleres de Escalada tendrá su representante en la Selección Argentina