Talleres de Escalada tendrá su representante en la Selección Argentina Sub-17, lo que representa un orgullo para toda la familia Albirroja . Bruno Aguirre (Belizán) conforma la lista de jugadores que representará a nuestro país en los Juegos Suramericanos de la Juventud ODESUR 2026 que se celebrarán en Panamá a partir del domingo.

La Selección Argentina es el objetivo de todo futbolista. Y muy pocos pueden darse esa posibilidad. Lo que antes parecía una meta algo lejana, hoy toma otra dimensión a partir de las distintas categorías formativas de la AFA.

Bruno Aguirre es un juvenil surgido del semillero Albirrojo, que después de varios entrenamientos con otros chicos de su edad, fue seleccionado por el entrenador Claudio Gugnali para este importante torneo internacional.

El futbolista que en el torneo de Séptima División 2025 fue el goleador de Talleres de Escalada (13 tantos), tiene vínculo con la institución por los próximos tres años. Nació el 8 de noviembre de 2009 y está en el club desde 2021.

“La citación a la Selección Argentina, es fruto del proyecto que el C.A. Talleres desarrolla en el área de fútbol amateur, posicionándonos como un club vendedor (recordemos las ventas de los futbolistas Diogo Guzmán, Franco Zicarelli e Iván Esculino), y competitivo (formaremos parte en 2026 de los torneos de Divisiones Inferiores y de Tercera División en la Primera Nacional)”, anunció con orgullo el club a través de sus redes sociales.

Bruno Aguirre Talleres de Escalada Bruno Aguirre en el predio de la AFA.

Diogo Guzmán juega en Montevideo City Torque, de Uruguay; Franco Zicarelli lo hace en la Primera Nacional con Colegiales; mientras que Iván Esculino se desempeña actualmente en el AC Perugia Calcio.

Bruno Aguirre no es el único representante de la región, ya que también vestirán la celeste y blanca los arqueros de Temperley Joaquín Albornoz y Joel Abregú y el mediocampista central de Los Andes Leandro Alegre.

Dónde jugará la Selección Argentina

El estadio Rommel Fernández Gutiérrez, situado en la Ciudad de Panamá, será la sede para el fútbol de los Suramericanos. Fue inaugurado el 6 de febrero de 1970 para albergar los XI Juegos Centroamericanos y del Caribe 1970.

En principio llevó el nombre de Estadio Revolución, pero desde 1993 cambió al actual, en honor al futbolista panameño que falleció en un accidente de tráfico en la ciudad española de Albacete, comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.