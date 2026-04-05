La preocupación de Lucas Licht tras la derrota de Talleres de Escalada

Fue un golpe duro para Talleres de Escalada . La derrota con Arsenal derivó en la pérdida del invicto como local luego de tres triunfos consecutivos, y no poder aprovechar la caída del puntero Excursionistas, al que el Albirrojo visitará en la próxima fecha. Los del Viaducto, con el gol del ex Temperley Matías Sosa, se llevaron demasiado premio.

El entrenador Lucas Licht reconoció que les costó el arranque del partido, pero que después que todo de su equipo. “Nos costó entender los primeros 15 o 20 minutos. Después las situaciones claras fueron nuestras, el gol viene de un error. Nos quedamos con el sacrificio, las ganas que lo fuimos a buscar, por ahí no jugando de la manera que uno busca, pero sí generando. Creo que jugábamos media hora más y no lo podíamos hacer (el gol). Nos vamos conformes con lo que hicimos, no con el resultado”, explicó.

Talleres , que venía de cortar una racha de 30 partidos sin victorias como visitante, no pudo revalidar en el estadio Pablo Comelli y perdió la chance de acortar distancias con el líder Excursionistas -próximo rival-, que perdió su invicto con Deportivo Laferrere.

“Arsenal tuvo dos, convirtió, se cerró bien atrás y no pudimos entrarle por ningún lado. Veníamos de una victoria muy importante en Merlo (frente a Argentino) y teníamos que ratificarlo, esto es fútbol, ahora a pensar en lo que viene”, se lamentó Licht.

La cuenta a saldar por Talleres de Escalada

Comparando los dos últimos partidos, el “Bochi” Licht analizó que “nos faltó el gol, con Argentino de Merlo fue un partido muy parecido, de igual a igual, de juego más directo. Arsenal es de juego más interno, más asociado. En situaciones fueron creo 10 a 2, y cuando te sucede eso es porque te faltó el gol. Ahí estuvo la diferencia, para Arsenal fue mucho los tres puntos, el partido pudo haber sido otro resultado, sin dudas”.

En esa línea, el DT insistió en que es faltó “definición” frente al arco de Julián Lobelos. “Por ahí en otros partidos ganando o sumando no se nota, en lo interno notamos que nos falta determinación, más gol, las situaciones se están creando, pero no fuimos prolijos. Talleres va a cambiar y va a poder jugar más tranquilo cuando las podamos concretar”, asumió el ex Villa San Carlos.

Tragar veneno y buscar revancha rápido es la consigna de Talleres de Escalada. Se le viene un lindo desafío en el Coliseo del Bajo Belgrano contra Excursionistas por la 10º fecha de la Primera B. El partido fue programado para el viernes 10 de abril, desde las 20.