Lomas de Zamora: robaba vehículos con inhibidores de señal y terminó detenido

Un hombre de 36 años fue detenido en Lomas de Zamora , acusado de utilizar inhibidores de señal para robar vehículos estacionados. Se descubrió que lo robado era vendido a través de las redes sociales.

La investigación empezó tras la denuncia de un señor de 44 años que había dejado su Toyota Corolla en el estacionamiento del bingo de Pilar . Al volver, notó que le habían abierto el baúl para robarle un bolso con elementos para jugar al hockey.

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Mediante análisis de cámaras de seguridad, testimonios y rastreos de publicaciones en redes sociales, se descubrió la existencia de una banda que utilizaba inhibidores de señal para bloquear el cierre centralizado de los vehículos , con el fin de abrirlos sin tener que forzar cerraduras. De esta manera, podían robar elementos del interior sin levantar mayores sospechas.

Investigadores de la Sub DDI Pilar determinaron que en el robo participó una Volkswagen Amarok gris oscuro. Además, el rastreo de las redes sociales permitió identificar que los objetos robados estaban siendo vendidos por Instagram. La pesquisa los llevó a un domicilio en Lomas Oeste .

Allanamiento y detención en Lomas de Zamora

inhibidor de señal Elementos incautados en el allanamiento en Lomas de Zamora.

A partir de los datos obtenidos, se ordenó un allanamiento en un domicilio de la calle Zapallo al 1600, en el barrio Santa Marta de Lomas. En el lugar arrestaron a un sospechoso de 36 años.

Durante el operativo, los policías secuestraron 25 teléfonos celulares y varias tarjetas de crédito que serán peritados para determinar si están vinculados a otros hechos delictivos. La Amarok no pudo ser hallada.

El detenido quedó imputado por los delitos de "hurto agravado" y "encubrimiento agravado con fines de lucro". Intervino en el caso la Unidad Funcional de Instrucción N°1 de Pilar y el Juzgado de Garantías N°6 de San Isidro.