Cayó una banda de boqueteros buscada por un millonario robo en una joyería de Lomas de Zamora

Parte del material secuestrado en poder de la banda de boqueteros.

Una banda de boqueteros acusada de un millonario robo cometido en enero pasado dentro de una joyería del centro de Lomas de Zamora , fue desarticulada en las últimas horas durante una serie de allanamientos realizados en distintos puntos del Conurbano bonaerense.

Se trata de una organización criminal dedicada a este tipo de ataques, a la que se le atribuyen numerosos asaltos a joyerías, casas de electrodomésticos y farmacias. En total, con las últimas dos detenciones del pasado martes, ya son siete los sospechosos apresados a disposición de la UFI 19 de Lomas (los primeros cinco cayeron hace un mes).

Operativo. Desbaratan una banda narco que operaba en Lomas y la región

65 operativos. Con allanamientos en Lomas, cayó una banda que robaba motos a mano armada

La investigación comenzó el 25 de enero último, a partir de un robo en la Galería Oliver , ubicada sobre la calle Meeks al 55. En esa oportunidad, los delincuentes ingresaron al local tras realizar un boquete desde una propiedad lindante y sustrajeron relojes de alta gama y dinero en efectivo.

Las autoridades a cargo del caso analizaron las cámaras de seguridad y pudieron identificar un Peugeot 207 blanco utilizado para la fuga hacia la Ciudad de Buenos Aires, dato que resultó clave para avanzar en la causa.

FotoJet (20) Dos de los boqueteros detenidos.

La detención de los boqueteros

Con el avance de las tareas de inteligencia, los investigadores determinaron que se trataba de una organización con funciones específicas.

Además, se estableció que la banda habría participado en robos similares en locales de cadenas como Frávega, Simplicity, Pigmento, Musimundo y Coppel en distintas localidades del Conurbano, entre ellas Merlo, Morón, Laferrere, Ramos Mejía y Quilmes.

Durante los allanamientos del martes pasado, se incautó un revólver calibre 38, tres pistolas —entre ellas una Bersa BP9 y una TPR 9C—, seis cargadores y municiones de distinto calibre. También se secuestraron un chaleco antibalas, pasamontañas, guantes y herramientas utilizadas para los robos, además de nueve teléfonos celulares y dos chips telefónicos que serán sometidos a peritajes.

Entre los elementos recuperados figuran relojes, perfumes y medicamentos de venta controlada valuados en aproximadamente 20 millones de pesos.