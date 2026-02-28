Avanza la investigación por trata de personas tras los allanamientos en Lomas de Zamora

Las seis personas que fueron detenidas por trata de personas durante un operativo llevado a cabo días atrás en el sur del Conurbano Bonaerense y en la Ciudad de Buenos Aires, seguirán tras las rejas mientras avanzan las tareas investigativas.

Según precisaron las fuentes judiciales consultadas por La Unión , el fiscal Óscar Maidana , titular de la UFI 8 de Avellaneda - Lanús, indagó a los imputados y dispuso que sigan privados de la libertad. Además, se esperaba también los testimonios de las víctimas.

El operativo consistió en 14 allanamientos simultaneos, que incluyeron objetivos en Avellaneda, Lanús , Lomas de Zamora , La Matanza y distintos barrios de Capital Federal. En total, hubo seis detenidos y 10 personas puestas a salvo.

De acuerdo con la pesquisa, la organización estaba integrada por diez mujeres y tres hombres mayores de edad, quienes administraban al menos cinco departamentos privados presentados como “casas de masajes” en Lanús Este, Lanús Oeste y Lomas de Zamora. Allí se habría constatado la explotación sexual de mujeres en situación de vulnerabilidad.

Trata de personas El operativo por el caso de trata de personas consistió en 14 allanamientos simultaneos.

Allanamientos por trata de personas en Lomas de Zamora

Durante los allanamientos, los investigadores rescataron a diez víctimas: ocho mujeres adultas y dos menores de edad —un varón y una mujer—. Según la causa, las víctimas eran trasladadas entre los distintos domicilios y los pagos se canalizaban a través de billeteras virtuales, mecanismo que también se utilizaba para distribuir el dinero entre los miembros de la red.

En los procedimientos se secuestraron 37 teléfonos celulares, dos tablets, siete notebooks, 1.500.000 pesos en efectivo, tres dólares estadounidenses, anotaciones manuscritas, accesorios sexuales y varias armas de fuego. Entre estas últimas se contabilizaron una pistola Browning calibre .32 sin numeración, dos revólveres calibre .38 también sin numeración y un revólver Dóberman calibre 32 largo.

Los seis imputados —cuatro mujeres y dos hombres— quedaron a disposición de la Justicia y fueron citados a declaración indagatoria en los términos del artículo 308 del Código Procesal Penal. En paralelo, la División de Rescate de la Procuración intervino para asistir y contener a las víctimas, quienes fueron trasladadas a sede fiscal para recibir acompañamiento y resguardo. La causa continúa en etapa de instrucción mientras se analizan las pruebas recolectadas y la situación procesal de los acusados.