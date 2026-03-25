Leonardo Lemos, DT de Los Andes: "El clásico nos agarra con buen ánimo"

Llegó la semana previa al clásico. Los Andes rompió la racha negra que arrastraba como visitante y las siete fechas sin triunfos. Se viene Temperley , y Leonardo Lemos destacó el “buen ánimo” que reina en el plantel Milrayitas luego de los tres puntos obtenido en Caballito.

El entrenador de Los Andes vive en carne propia, como el hincha, la proximidad del choque con el Gasolero en el estadio Eduardo Gallardón . “Es un clásico y obviamente ya se viene hablando desde que se sorteó (por el fixture). Es una semana con todo el preparativo de un partido tan importante. Y lo bueno que nos agarra con buen ánimo a partir de este triunfo”, consideró el oriundo de Quilmes.

Además de lo futbolístico, está el folklore de dos clubes con historia en Lomas de Zamora , que no se enfrentan desde el 30 de marzo de 2019, temporada en la que Los Andes descendió a la Primera B.

Sobre la planificación del encuentro ante el Gasolero , que también llega en alza tras su triunfo ante Atlanta, el DT del Albirrojo manifestó que “hay cuestiones estratégicas y tácticas, decisiones que nosotros tomamos en cada partido que lo vamos a hacer de la misma manera”.

Ferro vs. Los Andes Javier Patalano, junto a Leonardo Lemos.

También tocó un tema preponderante en los clásicos, que tiene que ver con la “motivación” que se genera en su entorno. “Después obviamente hacer foco en lo emocional, porque es un partido que todos quieren jugar, que todos quieren ganar y que el rival también viene con la motivación de tratar de hacer un buen partido”, afirmó Lemos.

Y, para cerrar, dijo que “van a ser esos partidos diferentes que ojalá lo podamos planificar bien y sacarlo delante de la mejor manera”.

Leonardo Lemos, sobre los merecimientos

Con tres empates y una derrota llegó Los Andes a enfrentar a Ferro. A pesar de los resultados adversos, en algunos partidos el equipo mereció “más puntos” que los cosechados, según el técnico.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Club Atlético Los Andes (@clublosandes)

“Necesitábamos ganar, veníamos de cuatro fechas en las que creo que tenemos menos puntos que merecíamos, porque el partido de Defensores de Belgrano era un triunfo, el de (Ciudad) Bolívar también, el de Almirante Brown un poco más, quizás el partido donde menos mostramos nuestras herramientas fue el de Central Norte, pero así y todo tuvimos un tiro en el palo. En definitiva, estamos con menos puntos de los que merecíamos y eso empieza a generar un peso, que hace que el resultado de la victoria fuera necesaria”.

Lemos confió que el plan de partido fue “mantener las formas, nos plantamos de igual a igual ante un rival que es candidato, en su cancha, y cuando golpeamos en el final del primer tiempo ya es un mazazo para el rival, cuando sale envalentonado para empatarnos lo golpeamos otra vez. Eso de golpear en los momentos importantes del fin del primer tiempo e inicio del segundo me parece que nos fue marcando el camino con una tendencia favorable a nosotros”.