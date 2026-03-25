miércoles 25 de marzo de 2026
Escribinos
25 de marzo de 2026
Enfocado.

Leonardo Lemos, DT de Los Andes: "El clásico nos agarra con buen ánimo"

El DT de Los Andes, Leonardo Lemos, dijo que el triunfo con Ferro fortaleció al plantel de cara a Temperley. Y advirtió que el factor emocional será clave.

Leonardo Lemos dand indicaciones en Caballito.

Leonardo Lemos dand indicaciones en Caballito.

Llegó la semana previa al clásico. Los Andes rompió la racha negra que arrastraba como visitante y las siete fechas sin triunfos. Se viene Temperley, y Leonardo Lemos destacó el “buen ánimo” que reina en el plantel Milrayitas luego de los tres puntos obtenido en Caballito.

El entrenador de Los Andes vive en carne propia, como el hincha, la proximidad del choque con el Gasolero en el estadio Eduardo Gallardón. “Es un clásico y obviamente ya se viene hablando desde que se sorteó (por el fixture). Es una semana con todo el preparativo de un partido tan importante. Y lo bueno que nos agarra con buen ánimo a partir de este triunfo”, consideró el oriundo de Quilmes.

Lee además
Los Andes y Temperley, entre los que más sumaron en la Segunda División.
Entre los mejores

Los Andes y Temperley, arriba en la tabla histórica de la Segunda División
Franco Rodríguez marcó el primer gol de Los Andes ante Ferro.
Ahora.

Los Andes cortó la malaria, le ganó a Ferro y llega en alza al clásico

Además de lo futbolístico, está el folklore de dos clubes con historia en Lomas de Zamora, que no se enfrentan desde el 30 de marzo de 2019, temporada en la que Los Andes descendió a la Primera B.

La planificación del clásico

Sobre la planificación del encuentro ante el Gasolero, que también llega en alza tras su triunfo ante Atlanta, el DT del Albirrojo manifestó que “hay cuestiones estratégicas y tácticas, decisiones que nosotros tomamos en cada partido que lo vamos a hacer de la misma manera”.

Ferro vs. Los Andes
Javier Patalano, junto a Leonardo Lemos.

Javier Patalano, junto a Leonardo Lemos.

También tocó un tema preponderante en los clásicos, que tiene que ver con la “motivación” que se genera en su entorno. “Después obviamente hacer foco en lo emocional, porque es un partido que todos quieren jugar, que todos quieren ganar y que el rival también viene con la motivación de tratar de hacer un buen partido”, afirmó Lemos.

Y, para cerrar, dijo que “van a ser esos partidos diferentes que ojalá lo podamos planificar bien y sacarlo delante de la mejor manera”.

Leonardo Lemos, sobre los merecimientos

Con tres empates y una derrota llegó Los Andes a enfrentar a Ferro. A pesar de los resultados adversos, en algunos partidos el equipo mereció “más puntos” que los cosechados, según el técnico.

“Necesitábamos ganar, veníamos de cuatro fechas en las que creo que tenemos menos puntos que merecíamos, porque el partido de Defensores de Belgrano era un triunfo, el de (Ciudad) Bolívar también, el de Almirante Brown un poco más, quizás el partido donde menos mostramos nuestras herramientas fue el de Central Norte, pero así y todo tuvimos un tiro en el palo. En definitiva, estamos con menos puntos de los que merecíamos y eso empieza a generar un peso, que hace que el resultado de la victoria fuera necesaria”.

Lemos confió que el plan de partido fue “mantener las formas, nos plantamos de igual a igual ante un rival que es candidato, en su cancha, y cuando golpeamos en el final del primer tiempo ya es un mazazo para el rival, cuando sale envalentonado para empatarnos lo golpeamos otra vez. Eso de golpear en los momentos importantes del fin del primer tiempo e inicio del segundo me parece que nos fue marcando el camino con una tendencia favorable a nosotros”.

Temas
Seguí leyendo

Los Andes y Temperley, arriba en la tabla histórica de la Segunda División

Los Andes cortó la malaria, le ganó a Ferro y llega en alza al clásico

Los Andes quebró la mala racha con el debut soñado de Ortiz

Sebastián López y un triunfo que da confianza para el clásico

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Banfield busca avanzar en Copa Argentina.
Otro frente.

Banfield no quiere sorpresas en su debut en la Copa Argentina

Las más leídas

Te Puede Interesar

Los Bomberos de Lomas, en el devastador incendio en Merlo.
Colaboración.

Los Bomberos de Lomas trabajaron en el terrible incendio de un depósito en Merlo