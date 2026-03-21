Los Andes cortó la malaria, le ganó a Ferro y llega en alza al clásico

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Los Andes metió primera y sumó su primer triunfo del año

En Caballito, en un reducto donde había ganado sólo dos veces en su historia, Los Andes se hizo fuerte, cortó una sequía de un año sin ganar de visitante y sumó su primer triunfo en esta temporada de la Primera Nacional para llegar en alza al clásico contra Temperley.

Con goles de Franco Rodríguez y Sergio Ortiz, el equipo de Leonardo Lemos destrabó un partido parejo, friccionado y con pocas emociones, y a partir de ahí, con un sólido trabajo defensivo, aguantó la diferencia para sumar su primera victoria.

La clave estuvo en la contundencia del Milrayitas. El conjunto de Lomas de Zamora pegó en dos momentos importantes del partido: en la última jugada del primer tiempo y en la primera del segundo. Así, le propinó dos duros golpes al elenco de Sergio Rondina, de los cuales no se pudo recuperar.

Después de esos goles, Los Andes supo jugar con la ventaja, no corrió riesgos ante un rival que careció de poder ofensivo y celebró merecidamente, más allá de algunas situaciones aisladas del local, entre ellas un cabezazo en el palo.

Con esto, llegó a los 6 puntos, se alejó del fondo de la tabla de la zona A y espera a Temperley con las energías renovadas y con la ilusión de seguir creciendo.