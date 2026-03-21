Los Andes cortó la malaria, le ganó a Ferro y llega en alza al clásico

Los Andes metió primera y sumó su primer triunfo del año
En Caballito, en un reducto donde había ganado sólo dos veces en su historia, Los Andes se hizo fuerte, cortó una sequía de un año sin ganar de visitante y sumó su primer triunfo en esta temporada de la Primera Nacional para llegar en alza al clásico contra Temperley.
Con goles de Franco Rodríguez y Sergio Ortiz, el equipo de Leonardo Lemos destrabó un partido parejo, friccionado y con pocas emociones, y a partir de ahí, con un sólido trabajo defensivo, aguantó la diferencia para sumar su primera victoria.
La clave estuvo en la contundencia del Milrayitas. El conjunto de Lomas de Zamora pegó en dos momentos importantes del partido: en la última jugada del primer tiempo y en la primera del segundo. Así, le propinó dos duros golpes al elenco de Sergio Rondina, de los cuales no se pudo recuperar.
Después de esos goles, Los Andes supo jugar con la ventaja, no corrió riesgos ante un rival que careció de poder ofensivo y celebró merecidamente, más allá de algunas situaciones aisladas del local, entre ellas un cabezazo en el palo.
Con esto, llegó a los 6 puntos, se alejó del fondo de la tabla de la zona A y espera a Temperley con las energías renovadas y con la ilusión de seguir creciendo.
Final del partido: ¡GANÓ LOS ANDES!
Los Andes cortó la sequía, volvió a ganar de visitante después de un año y sumó su primer triunfo de la temporada, al imponerse por 2-0 ante Ferro, por la fecha 6 de la Primera Nacional. Los goles fueron de Franco Rodríguez y Sergio Ortiz.
45' ST. Tiempo cumplido. Se adicionaron 5 minutos.
Otra buena respuesta de Sebastián López
35'ST. El arquero del Milrayitas se lució nuevamente, esta vez ante un remate desde afuera del área de Hoyos.
Los Andes gana y aguanta
30'ST. El Milrayitas se impone con comodidad, pero le cedió el protagonismo al local, que busca el descuento sin mucha claridad en ataque. Se juegan los últimos 15 minutos.
A Los Andes lo salvó el palo
22' ST. Ferro se acerca con peligro al arco defendido por López y casi descuenta con un cabezazo de Mateo Acosta que pegó en el poste derecho.
¡GOL DE LOS ANDES!
2' ST. El Milrayitas salió con todo y pegó en la primera chance del complemento: tras un tiro libre de Vázquez y un despeje flojo de Monetti, Sergio Ortiz remató como venía desde el borde del área y la clavó contra un palo para el 2-0.
Arrancó el segundo tiempo
Los Andes y Ferro ya juegan los últimos 45 minutos en Caballito.
¡Final del primer tiempo!
Los Andes convirtió en la última jugada del primer tiempo y se fue al descanso con una ventaja valiosa ante Ferro, por la fecha 6 de la Primera Nacional.
¡GOL DE LOS ANDES!
46' PT. Los Andes combinó bien por izquierda y le dio forma a un lindo gol. Peter Grance llegó al fondo, enganchó y lanzó un preciso centro para que Franco Rodríguez, en libertad y con cabezazo cruzado, ponga en ventaja al Milrayitas en el cierre del primer tiempo.
En el juego, ninguno impone condiciones
40' PT. A pesar que tuvo las más claras, Ferro no domina a Los Andes. En el juego, todo es parejo y el de Lomas, sin claridad, también tuvo sus aproximaciones.
Otra vez, López evitó el gol de Ferro
33'PT. El arquero nuevamente se impuso en el duelo con García, quien es el más peligro del local.
Se salvó Los Andes
29' PT. El arquero Sebastián López, con buenos reflejos, le ahogo el grito de gol a Franco García, quien no pudo aprovechar un mal rechazo de Rodríguez Vuotto dentro del área.
El primer aviso fue de Ferro
25'PT. En un partido que pasa poco, lo más claro hasta el momento llegó con un tiro de esquina de Ozuna y un posterior cabezazo defensivo de Asenjo que casi sorprende a López, pero el 1 se quedó con la pelota.
Los Andes y Ferro, parejo y sin situaciones
20' PT. El equipo de Leonardo Lemos y el de Sergio Rondina no se sacan diferencias, con un desarrollo muy disputado. A los dos les falta claridad en los metros finales.
Arrancó el partido en Caballito
Los Andes y Ferro ya juegan por la fecha 6 de la Primera Nacional.
Así forman Ferro y Los Andes
Ferro: Fernando Monetti; Nazareno Kihm, Federico Tévez, Misael Tarón, Emiliano Ozuna; Martín Campo, Felipe Obradovich, Gonzalo Castellani, Ángel González; Franco García y Mateo Acosta
Los Andes: Sebastián López; Julián Navas, Julián Rodríguez Vuotto, Daniel Franco, Peter Grance; Facundo Villarreal, Franco Rodríguez, Sergio Ortiz, Juan Manuel Vázquez; Mauricio Asenjo y Camilo Viganoni.
Arbitro: Maximiliano Manduca.