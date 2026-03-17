El clásico entre Los Andes y Temperley fue reprogramado: cuándo se juega

El partido entre Los Andes y Temperley , correspondiente a la 7º fecha de la Primera Nacional , a disputarse en Lomas de Zamora , fue reprogramado en las últimas horas por la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ). El clásico que tiene en vilo a Milrayitas y Gasoleros fue modificado de su cronograma original.

En los primeros días del corriente mes se había programado el encuentro para el sábado 28, desde las 15.30. Sin embargo, desde la casa madre del fútbol argentino tomaron la decisión de correrlo para el domingo 29. Falta determinar si se mantiene el horario o se retrasa 30 minutos, o sea a las 16.

El recorrido. Cuántos kilómetros recorrerán Los Andes y Temperley en el torneo de la Primera Nacional 2026

Un partido con historia. El clásico entre Los Andes y Temperley, un cruce especial para Facundo Villarreal

Desde que el rumor de la fecha “interzonal” o de “clásicos” se instaló en la previa al sorteo del fixture de la temporada 2026 de la Primera Nacional , los hinchas de Los Andes y Temperley estallaron con volver a vivir la pasión de este duelo que lleva 98 capítulos a través de la historia y que comenzó en 1939 con victoria Albirroja por 3-1 en condición de visitante.

En esta oportunidad, se medirán en el estadio Eduardo Gallardón , mientras que en la segunda rueda el clásico se trasladará al estadio Alfredo Martín Beranger.

Previo al clásico, Los Andes (tres puntos) en la Zona A y Temperley (cinco) en la Zona B, deberán medirse contra Ferro Carril Oeste -sábado a las 19, en Caballito- y Atlanta -domingo, a las 16, en Turdera- por la 6º fecha. Por el paro decretado por la AFA no se disputó la 5º jornada, donde el Milrayitas debía visitar a Deportivo Madryn y el Gasolero recibir a San Martín de Tucumán.

Cuándo se jugó el último Los Andes-Temperley

La última vez que se enfrentaron también fue en Lomas de Zamora. Fue el 30 de marzo de 2019, con victoria 1-0 de Los Andes con gol de Matías Alejo Linas.

En las tres fechas sucesivas, el Milrayitas perdió sucesivamente frente a Mitre de Santiago del Estero (1-2), Chacarita Juniors (0-1) y Deportivo Morón (0-3), consumándose el descenso a la Primera B. Retornó a la Primera Nacional en 2025, luego de adjudicarse el tercer ascenso frente a Sarmiento de La Banda.