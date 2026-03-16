Nicolás Domingo, sobre el empate de Temperley: "Estamos con bronca porque..."

Para Nicolás Domingo las sensaciones son extrañas tras un gran partido de Temperley ante el puntero e invicto de su zona. El Gasolero está en llamas porque no pudo quedarse con la victoria por un polémico arbitraje, que todavía está en la órbita del mundo futbolero.

Promediaba el segundo tiempo cuando Lorenzo Monti encaró por la derecho, envió un centro pasado y preciso para que conecte Lucas Angelini. El zurdazo del lateral izquierdo venció la resistencia de Joaquín Papaleo, pero el juez de línea marcó posición adelantada y ahí se desató la furia de todos en Temperley.

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El entrenador de Temperley se mostró analítico como siempre, pero con sensaciones ambiguas tras la igualdad en Salta . Por un lado, satisfecho por el rendimiento del equipo y el nivel, pero por el otro con bronca por la victoria que se negó de visitante.

"Estoy con bronca porque el gol es lícito, merecimos más. Hicimos un gran partido, fue parejo ante un rival que sostuvo la base y el entrenador. Viene invicto y la sensación es que nos podríamos haber llevado más", aseguró Domingo.

A su vez, precisó su satisfacción por el rendimiento del equipo y consideró que "muchas veces nos enfocamos en la parte defensiva y lo han hecho muy bien". Y apuntó: "Es un sistema defensivo global que lo hace todo el equipo, como cuando salimos jugando porque hemos creado buenas situaciones por esa vía".

Embed La palabra de Nico Domingo, DT de TEMPERLEY tras el empate 0 a 0 en Salta.



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Con esta igualdad, el Gasolero suma 5 puntos en la Zona B de la Primera Nacional. Hasta el momento, registra una victoria, dos empates y una derrota, con lo cual el equipo transita un camino en busca de una identidad.

A propósito, Nicolás Domingo destacó las alternativas que maneja en el plantel. Ante los ingresos de Gerónimo Tomasetti, Facundo Kruger, entre otros, cuenta con jugadores que pueden ser rueda de auxilio durante momentos precisos de los partidos. A pesar de la baja de Luciano Nieto por lesión, en el primer tiempo ante Gimnasia y Tiro, el conjunto de Turdera supo reponerse y salir de la adversidad.

"Los chicos que entraron lo hicieron muy bien y eso habla de como estamos trabajando porque estamos creyendo en la idea. Las alternativas te dan aire y posibilidades de modificar situaciones, estamos formando un gran plantel y un gran equipo. Esto es largo y de esta manera vamos por buen camino", reconoció el ex futbolista de Banfield.

Por otra parte, sostuvo: "La energía la tengo cargada a fondo, lo vivo asi soy muy pasional. Me voy feliz por el esfuerzo y porque hicimos un gran partido", en relación a la carga emocional que maneja durante los encuentros.

Por último, no quiso adelantarse al partido ante Los Andes dentro de 15 días. En esa sintonía, remarcó: "Falta un montón para el partido con Los Andes, tenemos que jugar contra Atlanta antes".