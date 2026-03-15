Temperley se fue con furia ante Gimnasia y Tiro de Salta, en un empate polémico por la Primera Nacional

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Temperley se fue con bronca de Salta por un arbitraje polémico

Temperley igualó cero a cero con Gimnasia y Tiro de Salta por la quinta fecha del torneo de la Primera Nacional. El Gasolero hizo méritos para llevarse los tres puntos, pero el arbitraje lo condicionó y tuvo que conformarse con un punto ante el líder de su zona en la Primera Nacional.

Fue un encuentro de trámite parejo, donde Temperley se plantó en campo contrario y no se achicó ante un rival que llegaba con tres victorias consecutivas. En el primer tiempo, el equipo dirigido por Nicolás Domingo manejó los hilos del partido y propuso un juego de ida y vuelta. Con Ezequiel Mastrolía como figura nuevamente aguantó los embates del lobo jujeño y de contragolpe estuvo cerca de marcar. Así las cosas, perdió a Luciano Nieto en la primera parte y tuvo que reponerse de esa ausencia de peso.

En el complemento, el local se vino con todo por la victoria, pero el Gasolero contó con chances para llevarse el triunfo. Tal fue así que el tanto lo convirtió después de un gran centro de Lorenzo Monti desde la derecha que Lucas Angelini conectó para doblegar la resistencia de Joaquín Papaleo. Insólitamente, el arbitraje lo perjudicó al sancionar un fuera de juego inexistente y así provocar la furia de Nicolás Domingo y todos en el banco de suplentes.

De esta manera, Temperley fue privado de su primera victoria como visitante en la Primera Nacional y se fue con toda la furia de Salta. Ahora, recibirá a Atlanta el próximo domingo en el Alfredo Beranger y luego será el turno del clásico con Los Andes en el Eduardo Gallardón.