domingo 15 de marzo de 2026
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15 de marzo de 2026
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Temperley se fue con furia ante Gimnasia y Tiro de Salta, en un empate polémico por la Primera Nacional

Temperley empató 0 a 0 con Gimnasia y Tiro de Salta, donde fue perjudicado por el arbitraje con un offside insólito.

Diario La Unión | Leonardo Papaleo
Por Leonardo Papaleo
El Gasolero no logra imponer condiciones en Salta.

El Gasolero no logra imponer condiciones en Salta.

El Gasolero no logra imponer condiciones en Salta.

El Gasolero no logra imponer condiciones en Salta.

En un duelo parejo empatan Temperley y Gimnasia y Tiro de Salta.

En un duelo parejo empatan Temperley y Gimnasia y Tiro de Salta.

En un duelo parejo empatan Temperley y Gimnasia y Tiro de Salta.

En un duelo parejo empatan Temperley y Gimnasia y Tiro de Salta.

Temperley iguala sin goles con Gimnasia y Tiro de Salta.

Temperley iguala sin goles con Gimnasia y Tiro de Salta.

Temperley iguala sin goles con Gimnasia y Tiro de Salta.

Temperley iguala sin goles con Gimnasia y Tiro de Salta.

Adrián Arregui, el capitán de Temperley.

Adrián Arregui, el capitán de Temperley.

Adrián Arregui, el capitán de Temperley.

Adrián Arregui, el capitán de Temperley.

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Temperley se fue con bronca de Salta por un arbitraje polémico

Temperley igualó cero a cero con Gimnasia y Tiro de Salta por la quinta fecha del torneo de la Primera Nacional. El Gasolero hizo méritos para llevarse los tres puntos, pero el arbitraje lo condicionó y tuvo que conformarse con un punto ante el líder de su zona en la Primera Nacional.

Fue un encuentro de trámite parejo, donde Temperley se plantó en campo contrario y no se achicó ante un rival que llegaba con tres victorias consecutivas. En el primer tiempo, el equipo dirigido por Nicolás Domingo manejó los hilos del partido y propuso un juego de ida y vuelta. Con Ezequiel Mastrolía como figura nuevamente aguantó los embates del lobo jujeño y de contragolpe estuvo cerca de marcar. Así las cosas, perdió a Luciano Nieto en la primera parte y tuvo que reponerse de esa ausencia de peso.

En el complemento, el local se vino con todo por la victoria, pero el Gasolero contó con chances para llevarse el triunfo. Tal fue así que el tanto lo convirtió después de un gran centro de Lorenzo Monti desde la derecha que Lucas Angelini conectó para doblegar la resistencia de Joaquín Papaleo. Insólitamente, el arbitraje lo perjudicó al sancionar un fuera de juego inexistente y así provocar la furia de Nicolás Domingo y todos en el banco de suplentes.

De esta manera, Temperley fue privado de su primera victoria como visitante en la Primera Nacional y se fue con toda la furia de Salta. Ahora, recibirá a Atlanta el próximo domingo en el Alfredo Beranger y luego será el turno del clásico con Los Andes en el Eduardo Gallardón.

temperley en salta ante gimnasia y tiro
Temperley iguala sin goles con Gimnasia y Tiro de Salta.

Temperley iguala sin goles con Gimnasia y Tiro de Salta.

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Final del partido

Gimnasia y Tiro de Salta y Temperley empataron 0 a 0 por la quinta fecha del torneo de la Primera Nacional.

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Polémica en Salta

Luego de un gran centro de Lorenzo Monti desde la derecha, apareció Lucas Angelini por atrás de todos y marcó un golazo para Temperley. Increíblemente el juez de línea levantó la bandera y cobró un off side inexistente. Bronca en Temperley la furia de Nicolás Domingo en el banco de suplentes.

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Se salvó Gimnasia y Tiro de Salta

Luego de un tiro de esquina desde la derecha, apareció Adrián Arregui con un zurdazo fulminante y Joaquín Papaleo salvó al local.

adrian arregui
Adrián Arregui, el capitán de Temperley.

Adrián Arregui, el capitán de Temperley.

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Dos cambios en Temperley

Ingresaron Facundo Krugger y Valentín Werro por Marcos Echeverría y Julián Carrasco. El entrenador de Temperley mueve el banco de suplentes en un duelo de trámite muy parejo.

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Temperley domina pero carece de contundencia

El Gasolero parado en campo contrario domina al lobo jujeño, pero no puede conseguir el primero.

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Comienza el segundo tiempo

Temperley va por el triunfo ante Gimnasia y Tiro de Salta por la quinta fecha del torneo de la Primera Nacional.

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Final del primer tiempo

Gimnasia y Tiro de Salta y Temperley no se sacan ventajas y al término de los primeros 45 minutos igualan cero a cero por la quinta fecha del torneo de la Primera Nacional.

gasolero en salta
En un duelo parejo empatan Temperley y Gimnasia y Tiro de Salta.

En un duelo parejo empatan Temperley y Gimnasia y Tiro de Salta.

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Se juegan 4 minutos más

En un partido peleado, duro y friccionado, se adicionaron 4 minutos más para finalizar el primer tiempo.

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Temperley parado de contragolpe busca el primero

El Gasolero plantea un partido duro y friccionado en la mitad de la cancha para salir rápido de contragolpe. De esa manera, apuesta todo a Franco Benítez y Marcos Echeverría para anotar la apertura del marcador.

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Dura baja en Temperley

Luciano Nieto abandona el campo de juego lesionado e ingresó en su lugar Gerónimo Tomasetti. El Gasolero se queda sin su jugador distinto de mitad de cancha para adelante. Ahora, Nicolás Domingo debe rearmar la mitad de la cancha.

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Se salvó Temperley

Ezequiel Mastrolía le gano en el mano a mano a Ivo Chaves para mantener el cero en su arco. Por ahora es un partido parejo, en el que Temperley se planta en campo contrario y asume riesgos.

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Arranque accidentado

Todo Temperley reclama por un codazo a Lucas Angelini por parte de Fabricio Rojas. Comienzo caliente en el estadio El Gigante del Norte.

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Comenzó el partido

Ya juegan Temperley y Gimnasia y Tiro de Salta por la quinta fecha del torneo de la Primera Nacional

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Ya se viene Gimnasia y Tiro de Salta ante Temperley

Formaciones confirmadas:

Gimnasia y Tiro: Joaquín Papaleo; Ivo Chaves, Gonzalo Soto, Manuel Guanini, Lautaro Montoya; Fabricio Rojas, Walter Montoya, Nicolás Rinaldi, Jonás Aguirre; Lautaro Gordillo y Nicolás Contín. DT: Fernando Quiroz.

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Temperley: Ezequiel Mastrolía; Lorenzo Monti, Santiago Flores, Valentín Aguiñagalde, Lucas Angelini; Adrián Arregui, Luchas Richarte; Julián Carrasco, Luciano Nieto, Franco Benítez; Marcos Echeverría. DT: Nicolás Domingo.

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Árbitro: Pablo Giménez

Estadio: El Gigante del Norte

TV: LPF Play.

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