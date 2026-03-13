Temperley por el batacazo ante Gimnasia y Tiro: las claves para Valentín Aguiñagalde

Temperley aguarda con ansias lo que será el encuentro del domingo ante Gimnasia y Tiro de Salta . Es que el Gasolero necesita tres puntos vitales en su lucha por pelear por los primeros puestos de la Primera Nacional , pero enfrente estará el puntero e invicto de la zona que llega con un andar arrasador.

El lobo salteño ganó los tres partidos que jugó, convirtió 6 goles, le anotaron 2 y tiene al goleador del campeonato Lautaro Gordillo con 5 tantos marcados. Aparece como un rival de sumo cuidado para Temperley, que hasta el momento, empató ante Tristán Suarez y perdió con Atlético Rafaela en condición de visitante.

En ese contexto, uno de los defensores de Temperley analizó lo que se viene. Para Valentín Aguiñagalde, la idea es dar el golpe ante uno de los candidatos y empezar a enderezar el rumbo para el Gasolero en la Primera Nacional . El conjunto de Turdera suma 4 puntos, un andar irregular, y que mejor que una victoria ante el líder en su casa.

El equipo dirigido por Nicolás Domingo suma 4 puntos, producto de 1 triunfo, 1 empate y 1 derrota en las primeras tres presentaciones. Desde lo defensivo, el Gasolero solamente recibió un gol. Además, por Copa Argentina fue empate 2 a 2 ante Barracas Central y luego eliminación por penales.

En relación al duelo ante Gimnasia y Tiro, desde el seno del plantel de Temperley estuvieron tratando de corregir errores y apuntando a la intensidad como denominador común del equipo. Así lo reflejó el defensor Valentín Aguiñagalde, quien sostuvo: "Apuntamos a la intensidad en el trabajo para estar preparados de cara al choque contra Gimnasia y Tiro de Salta. Todos los partidos son duros, pero vamos a tratar de imponer nuestra idea y eso es lo que vamos a ir a buscar".

Cómo se recupera Temperley después de la derrota en Rafaela

Temperley recibió su primer revés en el campeonato ante Rafaela en lo que fue su último compromiso. Luego, llegó el paro del fútbol por lo que no pudo ser local ante San Martín de Tucumán y ahora llega la reanudación del campeonato este domingo en Salta desde las 16 ante Gimnasia y Tiro.

En diálogo con el programa El Show de Temperley, el zaguero central confesó que "siempre uno quiere jugar con su gente, que te reciban y jugar todos juntos". Y apuntó: "Evidentemente eso con el parate lo sentimos, no haber jugado de local, es algo que me llena totalmente. Se dio así y jugaremos dos de visitante con la intención de ir a conseguir los tres puntos. Se extraña jugar de local, pero vamos a ir con todo a ganar fuera de casa".

aguiñagalde Aguiñagalde sueña con dar el batacazo ante Gimnasia y Tiro.

Valentín Aguiñagalde, solidez para la defensa de Temperley

El zaguero central inició su carrera en Defensores de Glew, donde hizo baby futbol y luego estuvo en prenovena. Desde allí recaló en Temperley, donde firmó su primer contrato como profesional a los 17 años, hasta que en 2022 tuvo su primera pretemporada tras el salto desde la sexta división hasta la primera. También tuvo un paso a préstamo por Banfield en el 2023, donde permaneció dos años en la reserva, pero en su regreso al Gasolero para diciembre de 2024 terminó de afirmarse en el once.

Pasando por entrenadores como Fernando Ruiz, Aníbal Biggeri, Rubén Forestello y ahora Nicolás Domingo, el joven de 21 años se afirma como uno de los indiscutidos en la defensa. Ahora, quiere buscar ser protagonista con Temperley y seguir dejando su huella en un club que lo cobijó para ser alguien en el ámbito del fútbol.