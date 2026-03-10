Desde Temperley, retomó su sueño de dar la vuelta a la Argentina en bicicleta junto a su perrita

Los compañeros inseparables que recorren el país, de Temperley a cumplir el sueño de dar la vuelta a Argentina.

Una lamentable noticia hizo que Augusto Galeppi junto a su perra Yara tengan que abandonar el sueño de dar la vuelta por Argentina en bicicleta en 2024, pero hace apenas unos días retomaron aquel viaje y el vecino oriundo de Temperley aseguró que esta vez llegará a concretar el objetivo en compañía de su amiga más fiel.

"Falleció mi papá en 2024 por lo que tuve que volver a Temperley con mi perrita cuando ya estábamos en San Marcos, Córdoba. Así que me quedé en Lomas por más de un año y medio, y en enero decidí que teníamos que retomar la ruta para concretar ese sueño que me propuse concretar junto a Yara", contó el vecino local que ya había logrado recorrer en bici junto a su compañera de vida el primer gran trayecto del viaje: de Temperley a Ushuaia.

La idea desde un principio fue salir de Buenos Aires para el sur del país y después ir subiendo para terminar la última etapa. "Luego de la travesía de llegar al fin del mundo (por Ushuaia) comenzamos a subir y llegamos a Córdoba, por eso retomamos desde esta provincia en este 2026", aclaró sobre la parte del viaje que falta.

La primera etapa del viaje fue concretada con gran éxito. Augusto, para llevar adelante este sueño, dejó su trabajo, su casa, su familia, sus amigos y todo lo material, pero lo que nunca se le pasó por la cabeza fue dejar a su perra Yara que, según él, es "la mejor compañera de su vida".

image Para él, su perra Yara es "la mejor compañera de su vida".

Para mantener el viaje de la primera etapa y éste, que arrancó hace unos días, Augusto crea contenido que sube a las redes con la página de YouTube @Abriendo Mundos, donde sube cada trayecto del periplo. "También hice trabajo de voluntariado en un hostel y hasta estuve como brigadista en los incendios que se perpetraron en San Marcos durante 2024", recordó.

Cada experiencia, cada aventura, queda registrada y cuenta con muchos seguidores que colaboran para que Augusto y Yara (@yara.negrita) cumplan su sueño. Por eso, volvieron a subir a la bici para seguir recorriendo el país.

Cómo es la segunda etapa del viaje que encara el vecino de Temperley

Volver al lugar donde habían dejado el viaje fue el primer objetivo. Así que desde San Marcos, Córdoba comenzaron a emprender el primer tramo que los va a trasladar hacia La Quiaca. "Quiero que crucemos todo el país. De La Quiaca vamos a ir a Misiones y desde allí iremos visitando todo el Litoral hasta llegar al punto de partida que es Buenos Aires, de esta manera habremos concretado la vuelta a toda Argentina", detalló.

Cuando sucedió lo de la muerte del papá de Augusto, él se encargó de dejar todo al alcance porque sabía que en algún momento iba a retomar su sueño por el cual había dejado todo. "La bici quedó en Quilpo, San Marcos, y ahora volví a ese lugar para retomar. Ya hicimos 88 kilómetros en dos días y ahora ya estamos en Dean Funes", aclaró Augusto con emoción de seguir por el camino que minuciosamente eligió.

image Augusto aseguró que calcula que serán unos 6 meses a bordo de la bici.

Respecto al tiempo que tardarán en llegar a destino, Augusto aseguró que calcula que serán unos 6 meses a bordo de la bici que está totalmente equipada, sobre todo para mantener la seguridad de su perra Yara, quien va cómodamente atrás del rodado en un tráiler especialmente acondicionado para ella.

Pero ahora lo más importante es cerrar la vuelta completa al país. Augusto reveló que al principio su compañera estuvo algo estresada de volver a la ruta. "Ahora sólo resta que se vuelva a adaptar a los lugares, pero eso es para los dos, hay que seguir viajando y volver al ritmo", aseguró, y añadió: "La negrita se la banca todas y ya me demostró en la primera etapa que los perros lo único que quieren es estar con nosotros, sin que importe el contexto, ellos nos necesitan y quieren nuestra compañía constantemente".

