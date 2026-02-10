En Lomas de Zamora, impulsan un programa para dar hogar a perros y gatos rescatados

El Municipio de Lomas de Zamora impulsa un programa para dar hogar a perros y gatos rescatados. El Municipio de Lomas de Zamora impulsa un programa para dar hogar a perros y gatos rescatados

El Municipio de Lomas de Zamora, a través del Hospital de Animales, lleva adelante un programa de adopciones conscientes de perros y gatos que fueron rescatados. El objetivo es brindarles un hogar tras recibir atención veterinaria por parte de los especialistas.

Cómo funciona el programa en Lomas de Zamora La iniciativa busca generar adopciones responsables, priorizando el bienestar de los animales y el compromiso de las familias adoptantes. Antes de concretar cada adopción, se realiza un proceso de evaluación que incluye entrevistas, asesoramiento y recomendaciones sobre cuidados básicos, alimentación, vacunación y adaptación al nuevo hogar.

perros rescatados. Las adopciones se realizan de manera gratuita y los animales se entregan con controles veterinarios al día. Desde el Hospital destacaron que muchos de los animales que ingresan al programa llegan en situación de abandono, maltrato o con problemas de salud, y son asistidos por el equipo profesional hasta lograr su recuperación. Una vez dados de alta, aquellos que no cuentan con una familia son incorporados al sistema de adopciones, donde se les busca un hogar definitivo.

El rol educativo para cuidar a perros y gatos El programa también cumple un rol educativo, ya que apunta a concientizar a la comunidad sobre la importancia de la castración, la identificación y el respeto por los derechos de los animales. En ese sentido, se promueve la adopción como un acto de responsabilidad y no como una decisión impulsiva.

Las adopciones se realizan de manera gratuita y los animales se entregan con controles veterinarios al día, en muchos casos castrados y con seguimiento posterior para acompañar el proceso de adaptación. Los vecinos interesados pueden acercarse al Hospital de Animales de Lomas de Zamora o consultar a través de los canales oficiales para conocer a los animales disponibles y los requisitos del programa.

