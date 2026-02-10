martes 10 de febrero de 2026
Escribinos
10 de febrero de 2026
Sensibilidad.

En Lomas de Zamora, impulsan un programa para dar hogar a perros y gatos rescatados

A través del Hospital de Animales de Lomas se lleva adelante una iniciativa de adopciones conscientes de perros y gatos.

El Municipio de Lomas de Zamora impulsa un programa para dar hogar a perros y gatos rescatados.
El Municipio de Lomas de Zamora impulsa un programa para dar hogar a perros y gatos rescatados.
El Municipio de Lomas de Zamora impulsa un programa para dar hogar a perros y gatos rescatados

El Municipio de Lomas de Zamora impulsa un programa para dar hogar a perros y gatos rescatados

Cómo funciona el programa en Lomas de Zamora

La iniciativa busca generar adopciones responsables, priorizando el bienestar de los animales y el compromiso de las familias adoptantes. Antes de concretar cada adopción, se realiza un proceso de evaluación que incluye entrevistas, asesoramiento y recomendaciones sobre cuidados básicos, alimentación, vacunación y adaptación al nuevo hogar.

Lee además
Arrancan los operativos para fortalecer la atención en los barrios de Lomas.
En espacios púbicos e instituciones.

Recorren los barrios de Lomas para atender gratis a los animales
Desde Temperley, quiere enseñar la importancia de comunicarse con los animales y ayudar a entenderlos. 
Proyecto innovador.

Es de Temperley y lanzó un curso sobre terapias holísticas aplicada a los animales
perros rescatados.
Las adopciones se realizan de manera gratuita y los animales se entregan con controles veterinarios al día.

Las adopciones se realizan de manera gratuita y los animales se entregan con controles veterinarios al día.

Desde el Hospital destacaron que muchos de los animales que ingresan al programa llegan en situación de abandono, maltrato o con problemas de salud, y son asistidos por el equipo profesional hasta lograr su recuperación. Una vez dados de alta, aquellos que no cuentan con una familia son incorporados al sistema de adopciones, donde se les busca un hogar definitivo.

El rol educativo para cuidar a perros y gatos

El programa también cumple un rol educativo, ya que apunta a concientizar a la comunidad sobre la importancia de la castración, la identificación y el respeto por los derechos de los animales. En ese sentido, se promueve la adopción como un acto de responsabilidad y no como una decisión impulsiva.

Las adopciones se realizan de manera gratuita y los animales se entregan con controles veterinarios al día, en muchos casos castrados y con seguimiento posterior para acompañar el proceso de adaptación. Los vecinos interesados pueden acercarse al Hospital de Animales de Lomas de Zamora o consultar a través de los canales oficiales para conocer a los animales disponibles y los requisitos del programa.

Temas
Seguí leyendo

Recorren los barrios de Lomas para atender gratis a los animales

Es de Temperley y lanzó un curso sobre terapias holísticas aplicada a los animales

El insólito contenido de una influencer de Lomas que se hizo viral

La Fundación Hastinapura de Lomas abre sus actividades y apuesta al factor social y solidario

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Los dos autos involucrados en el choque.
Accidente.

Fiorito: dos autos chocaron y provocaron daños en una terminal de colectivos

Las más leídas

Te Puede Interesar

Un nuevo eliminado que sorprendió a los concursantes como al público de MasterChef Celebrity. 
Triste despedida.

Uno de los participantes más queridos de MasterChef Celebrity fue eliminado