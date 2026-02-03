Una influencer de Lomas fue tendencia en "X" por una insólita receta

Fer es de Lomas y ella misma se sorprendió cuando su receta se volvió tendencia.

Las tendencias en la red social "X" (ex Twitter) experimentan un aumento rápido de popularidad y volumen de conversación en la plataforma en un momento dado y la influencer de cocina de Lomas , Fer Gigliello logró estar en esas tendencias gracias a una receta de cono helado que se volvió vira.

Con casi 200 mil visualizaciones hasta la fecha, la creadora de contenido en su cuenta de Instagram @fergigliello comenzó el año subiendo a la red social una receta de helado por día y fue justamente una de ellas la que obtuvo una gran repercusión por su originalidad y por imitar los conos helados que sólo se pueden comprar en los kioscos.

Sobre lo sucedido con su receta que se volvió tendencia, comentó: "La verdad que no soy tan del Twitter, no lo entiendo mucho, pero sí reconozco que todo suma".

La receta es sencilla, con pocos ingredientes, pero con la particularidad de crear en casa un cono de chocolate helado y relleno de una crema helada.

"Usé sólo cuatro ingredientes y la receta anduvo muy bien también en Instagram con más de 12 millones de vistas, y muchos comentarios. Entiendo que eso también habrá generado que el video sea tendencia en X", dijo Fer que además es pastelera, docente y cuenta con más de 1 millón de seguidores.

De docente a influencer de Lomas

Gracias a tener perseverancia, trabajo personal y creatividad constante es que Fer pudo hacer del contenido en redes su actual trabajo el cual disfruta y hasta puede contar con el manejo de sus propios tiempos.

Supo encontrar su lugar en las redes, imponerse gracias a su contenido foodie y así obtener millones de seguidores. Hoy las marcas la convocan y cuenta como lo hizo asegurando que "nunca perdió" su esencia.

Muy de abajo y sin tener conocimientos en las redes, Fer comenzó utilizando su cuenta personal para subir contenido de recetas fáciles para que todos puedan hacerlas, pero jamás imaginó que se convertiría en una influencer de cocina.

"Si bien tenía ganas de 'pegarla' con algún video, jamás imagine que se diera de la manera en la que se fue dando. El deseo siempre estuvo porque quería hacerme viral, pero al principio costó, tuve meses en los que decía 'che esto va bien' porque no explotaba en ningún momento y ahí sentí la frustración y las ganas de dejar de grabar y compartir", confesó sobre sus primeros pasos.

Actualmente, su crecimiento fue tal que además de subir contenido, dicta cursos online porque como es docente siempre transmitir su conocimientos fueron parte fundamental en el ámbito laboral.

Mira el video del cono helado que es tendencia