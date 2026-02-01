domingo 01 de febrero de 2026
1 de febrero de 2026
Gestión.

Así funciona el Área de Análisis Criminal de Lomas de Zamora

En el Centro de Operaciones de Lomas de Zamora se encuentra el área de Análisis Criminal. Cómo funciona para la seguridad de los vecinos.

Con el objetivo de que los lomenses vivan cada vez más tranquilos, en el Centro de Operaciones del Municipio de Lomas de Zamora funciona el Área de Análisis Criminal, un equipo que transforma la información en herramientas para trabajar la prevención.

Aldana Scillama, Secretaria General del Municipio, explicó cómo es el procedimiento y cómo funciona la coordinación del área. “Desde acá trabajamos todos los días para cuidar a los vecinos. Se procesan las mil cámaras de vigilancias y 76 lectoras de patentes ubicadas estratégicamente”, comenzó explicando la funcionaria.

“Integramos la lectora de patentes con la base de datos de la Provincia y creamos, de esta manera, el Anillo Digital de Seguridad de Lomas”, detalló luego Aldana Scillama.

Sobre el procedimiento paso a paso, la Secretaria General explicó: “Cuando un vehículo ingresa o egresa del distrito lo registra la lectora de patentes y eso va a una base de datos. Si se registra un impedimento o un pedido de captura, se genera una alerta y se pone en marcha un protocolo de actuación”.

Por último, destacó el trabajo que se realiza en pos de la seguridad en Lomas de Zamora. “El centro de operaciones funciona las 24 horas en articulación permanente con las fuerzas de seguridad y la Justicia. Esta forma de trabajar es parte del Gobierno de la Comunidad. Con Fede (Otermín) entendemos que la seguridad se construye todos los días con inversión, decisión política y equipos especializados para que Lomas sea un lugar más seguro para todos”, cerró.

