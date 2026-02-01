¿Se puede ilusionar Lanús? Flamengo perdió la Supercopa con Corinthians

Flamengo perdió la Supercopa de Brasil con Corinthians. ¿Se anima a soñar Lanús?

Cuando faltan apenas tres semanas para la ida de la Recopa Sudamericana con Lanús, Flamengo sigue acentuando su mal arranque del 2026 al caer derrotado 2-0 a manos de Corinthians por la Supercopa de Brasil. ¿Se puede ilusionar el Granate?

El Mengao tuvo un muy mal partido en Brasilia y el Timao lo aprovechó con goles de Gabriel Paulista y Yuri Alberto. Flamengo se había quedado con diez hombres de manera insólita en el entretiempo por la expulsión del ex River Jorge Carrascal.

Desde que arrancó el año, el último campeón de la Copa Libertadores disputó seis partidos, de los cuales sólo ganó 1; perdió cuatro y empató el restante. No llega de la mejor manera, sus hinchas están enojados y Filipe Luis está en la cuerda floja.

No obstante, si hasta el 2025 era un rival de temer, en esta temporada sumó a Lucas Paquetá, por quien pagó la suma más alta en la historia del fútbol brasileño: 40 millones de euros. Como si no alcanzara, anunciaron que buscan a un delantero de primer nivel.

Sin embargo, en Lanús se aferran a la ilusión. Mientras en el Granate todo es tranquilidad por el auspicioso arranque de año, con tres triunfos en tres partidos, en Río de Janeiro hay tensión. ¿Se animan a soñar los de Mauricio Pellegrino?

