La emoción de Carlos Izquierdoz al cumplir 200 partidos con Lanús

Lanús vivió una noche soñada ante Unión de Santa Fe en La Fortaleza , ya que sumó sus primeros tres puntos en el Torneo Apertura como local y se mantiene como uno de los líderes de su zona. Además, fue una jornada de emociones fuertes porque Carlos Izquierdoz, capitán y emblema del equipo, cumplió 200 partidos con la casaca Granate.

El zaguero central se mostró muy feliz por haber llegado a esa marca en el club que lo vio nacer futbolísticamente. Con pasos por Boca y el Sporting de Gijón , para el defensor surgido de Lanús significa un hecho histórico que guardará por siempre en su memoria.

"Es increíble haber llegado a 200 partidos con ésta camiseta. Tantas cosas vividas, tantos años dedicándome al fútbol. Es un sueño cumplido. Qué más lindo que lograr una cifra como ésta en el club que me vio nacer", aseguró Izquierdoz al término del encuentro ante el Tatengue.

Carlos Izquierdoz se convirtió en un referente de Lanús a lo largo de los años. Su primer ciclo en el Granate fue desde el 2009 hasta el 2014, donde obtuvo la Copa Sudamericana en el 2013, mientras que en su segundo período en Lanús alcanzó la gloria nuevamente con la Copa Sudamericana 2025.

A propósito, Ramiro Carrera, una de las figuras del Granate ante Unión, sostuvo: "Cali es el padre de todos nosotros. Es una persona muy ganadora. Lo quiero mucho".

Además, el propio Izquierdoz valoró lo que representa el arquero Nahuel Losada y mostró lo que significa la unión del grupo: "Nahuel se merece el cariño de la gente, es un fenómeno. Desde el día que se puso ésta camiseta lo hizo muy bien. Consagramos la Sudamericana pasada siendo él muy importante para el equipo. Es un líder dentro del vestuario".

Izquierdoz, un líder que no pierde de vista los próximos objetivos para Lanús

Cali se mostró orgulloso por lo logrado en su carrera, aunque no pierde de vista lo que se viene. El capitán de Lanús volvió a ser importante en la victoria ante Unión de Santa Fe en La Fortaleza y al respecto destacó que "Unión es un equipo que trabaja muy bien, que corre todo el partido y que lucha cada pelota. Hicimos lo más difícil que era abrir el partido. Luego, estiramos la diferencia". Y agregó: "También tuvimos otras oportunidades para liquidarlo. Ellos en una jugada que conectaron dos pases terminó en gol. A partir de eso, ellos crecieron, y nosotros empezamos a tener dudas. Ganamos, pero tenemos que corregir lo que toca".

Por último, apuntó a lo que se viene: "No pensamos más allá del próximo partido, Instituto, en Córdoba. Ya vendrá esa bendita Recopa y pondremos toda nuestra energía en eso. Pero, primero tenemos que seguir creciendo y mejorando como equipo. Eso es lo que nos va a facilitar competir de la mejor forma ante Flamengo".