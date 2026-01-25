El aviso de Eduardo Salvio a los rivales de Lanús: "Van a tener que sufrir mucho para ganarnos"

Eduardo Salvio fue uno de los puntos altos de Lanús en la victoria sobre San Lorenzo.

Luego de la gran victoria de Lanús en el Nuevo Gasómetro sobre San Lorenzo, Eduardo Salvio destacó el crecimiento del equipo y le dejó una advertencia a los rivales. "El equipo que se enfrente a nosotros va a tener que sufrir muchisimo para ganarnos”, aseguró.

El Granate, que viene de ganar la Copa Sudamericana, arrancó el Torneo Apertura con el pie derecho, ganándole 3-2 al Ciclón en el Bajo Flores. "El equipo en líneas generales hizo un gran partido. Cada vez que recuperabamos y lograbamos hacer dos o tres pases seguidos habían muchisimos espacios", analizó Eduardo Salvio.

"Por momentos los aprovechamosy no las pudimos definir pero el equipo estuvo bien, hay que seguir mejorando pero este equipo viene demostrando que va por todo”, agregó el atacante del Granate, que en 2025 disputó 50 de 51 partidos.

Ante el gran momento del equipo de Mauricio Pellegrino, el Toto Salvio avisó que, quienes se paren delante de Lanús, van a tener que sudar bastante para llevarse la victoria. “El equipo que se enfrente a nosotros va a tener que sufrir muchisimo para ganarnos”, cerró.

Compartí esta nota en redes sociales:







