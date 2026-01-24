El video viral de un hincha de San Lorenzo: "Lanús es algo imposible"

Un hincha de San Lorenzo se volvió viral luego del triunfo de Lanús en el Nuevo Gasómetro.

Un hincha de San Lorenzo se viralizó en estas horas en las redes sociales luego del triunfo de Lanús en el Nuevo Gasómetro por la primera fecha del Torneo Apertura. El Granate comenzó con pie firme en el Bajo Flores.

El triunfo de Lanús en el Nuevo Gasómetro no es ninguna sorpresa, ya que hay una estadística contundente que demuestra la supremacía Granate sobre el Ciclón en los últimos años: de los últimos 35 partidos, el Granate ganó 21, perdió 7 y empató 7.

No obstante, una de las curiosidades que dejó el partido tuvo como protagonista a un hincha de San Lorenzo, quien, completamente harto de ver a su equipo perder contra Lanús, mostró toda su resignación a la salida del estadio.

“¿Sabes lo que hay que hacer? Todos los hinchas de San Lorenzo tenemos que apostar que Lanús nos va a ganar y listo. Lanús es algo imposible.Al equipo lo vi bien. Estoy re caliente, porque sabíamos que esto es Lanús, es peor que Huracán. Vos, Huracán, estás a un costadito. Lanús, vas a ser mi próximo clásico”, expresó el fanático cuervo.

Tras una nueva victoria de #Lanús ante San Lorenzo -como de costumbre-, a la salida del Nuevo Gasómetro los hinchas del Cuervo tildaron de "imposible ganarle" al campeón… pic.twitter.com/llEAbl35wk — Fortaleza Granate (@fortalezagrana) January 24, 2026

