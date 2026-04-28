Lanús le ganó a Liga de Quito y celebró un valioso triunfo por Copa Libertadores

¡Final del partido: GANÓ LANÚS!
Lanús ratificó su fortaleza de local, le ganó por 1 a 0 a Liga de Quito y escaló al primer puesto del grupo G de la Libertadores. El gol fue de Agustín Cardozo.
Otra chance perdida para Lanús
38' ST. Dylan Aquino armó una buen jugada por izquierda, juntó rivales y cuando pudo, asistió a Marcelino Moreno, que probó desde el borde del área, pero su disparo fue tapado por el arquero visitante
¡GOL DE LANÚS!
28' ST. Marcelino frotó la lampara y lanzó un preciso centro pasado para la entrada en soledad de Agustín Cardozo, que definió cruzado y puso el 1 a 0.
Lanús va, pero no puede
25' ST. El equipo de Mauricio Pellegrino tiene el control de las acciones y busca lastimar por diferencias caminos, aunque le falta peso arriba para terminar las jugadas.
¡Arrancó el segundo tiempo!
0'PT. Ya se juegan los últimos 45 minutos en la Fortaleza.
¡Final del primer tiempo!
45' PT. Aburrido primer tiempo entre Lanús y Liga de Quito por la fecha 3 de la Libertadores. El local tuvo la más clara, pero le faltó fineza en los metros finales.
Lanús estuvo cerca del gol
30' PT. Marcelino probó desde afuera del área y la pelota se estrelló en el travesaño.
No pasa nada en La Fortaleza
20' PT. Mucha paridad en los primeros minutos entre Lanús y Liga de Quito. Si bien el local busca tomar el protagonismo, no tiene claridad en los metros finales. La visita, en cambio, espera por una contra.
¡Arrancó el partido!
0'PT. Lanús y Liga de Quito comenzaron a jugar en la Fortaleza por la fecha 3 de la Copa Libertadores.
Formaciones de Lanús y Liga de Quito
Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale y Sasha Marcich; Agustín Medina y Felipe Peña Biaofre; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno y Lucas Besozzi; Ramiro Carrera. DT: Mauricio Pellegrino.
LDU: Gonzalo Valle; Gian Allala, Luis Segovia, Leonel Quiñónez; José Quintero, Gabriel Villamil, Jesús Pretell, Yerlin Quiñónez; Jeison Medina, Deyverson, Rodney Redes. DT: Tiago Nunes.
Hora: 19. Árbitro: José Cabero (Chile). Estadio: Néstor Díaz Pérez. TV: Fox Sports y Disney+ Premium.