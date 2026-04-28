martes 28 de abril de 2026
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28 de abril de 2026
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Lanús le ganó a Liga de Quito y celebró un valioso triunfo por Copa Libertadores

Con un gol de Agustín Cardozo, el Granate sacó adelante un duro partido ante el conjunto ecuatoriano y ahora es uno de los líderes del Grupo G.

Lanús ganó un duro partido.

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¡Final del partido: GANÓ LANÚS!

Lanús ratificó su fortaleza de local, le ganó por 1 a 0 a Liga de Quito y escaló al primer puesto del grupo G de la Libertadores. El gol fue de Agustín Cardozo.

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Otra chance perdida para Lanús

38' ST. Dylan Aquino armó una buen jugada por izquierda, juntó rivales y cuando pudo, asistió a Marcelino Moreno, que probó desde el borde del área, pero su disparo fue tapado por el arquero visitante

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¡GOL DE LANÚS!

28' ST. Marcelino frotó la lampara y lanzó un preciso centro pasado para la entrada en soledad de Agustín Cardozo, que definió cruzado y puso el 1 a 0.

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Lanús va, pero no puede

25' ST. El equipo de Mauricio Pellegrino tiene el control de las acciones y busca lastimar por diferencias caminos, aunque le falta peso arriba para terminar las jugadas.

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¡Arrancó el segundo tiempo!

0'PT. Ya se juegan los últimos 45 minutos en la Fortaleza.

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¡Final del primer tiempo!

45' PT. Aburrido primer tiempo entre Lanús y Liga de Quito por la fecha 3 de la Libertadores. El local tuvo la más clara, pero le faltó fineza en los metros finales.

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Lanús estuvo cerca del gol

30' PT. Marcelino probó desde afuera del área y la pelota se estrelló en el travesaño.

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No pasa nada en La Fortaleza

20' PT. Mucha paridad en los primeros minutos entre Lanús y Liga de Quito. Si bien el local busca tomar el protagonismo, no tiene claridad en los metros finales. La visita, en cambio, espera por una contra.

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¡Arrancó el partido!

0'PT. Lanús y Liga de Quito comenzaron a jugar en la Fortaleza por la fecha 3 de la Copa Libertadores.

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Formaciones de Lanús y Liga de Quito

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale y Sasha Marcich; Agustín Medina y Felipe Peña Biaofre; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno y Lucas Besozzi; Ramiro Carrera. DT: Mauricio Pellegrino.

LDU: Gonzalo Valle; Gian Allala, Luis Segovia, Leonel Quiñónez; José Quintero, Gabriel Villamil, Jesús Pretell, Yerlin Quiñónez; Jeison Medina, Deyverson, Rodney Redes. DT: Tiago Nunes.

Hora: 19. Árbitro: José Cabero (Chile). Estadio: Néstor Díaz Pérez. TV: Fox Sports y Disney+ Premium.

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