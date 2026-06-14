Alex Valdez Chamorro, figura de Los Andes: "Este equipo está para todo"

Alex Valdez Chamorro fue una de las figuras del triunfo de Los Andes frente a Mitre. El pibe que llegó al Milrayitas desde Lanús lleva bien arriba la bandera del buen fútbol y, en Santiago del Estero, se regaló su primer gol, un día después de haber cumplido los 20 años.

Entró para no salir más. Se acomodó perfectamente en el esquema táctico de Leonardo Lemos y, fechas tras fecha, demuestra todo su repertorio en el rectángulo de juego. Pinta para muchísimo más.

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En diálogo con LPF Play, el autor del gol que encendió la victoria de Los Andes remarcó la “superioridad” de su equipo, y la ventaja de “dos goles” luego de no haber comenzado bien la tarde.

“La verdad que fuimos superiores. Tuvimos algunos minutos medios flojos en el primer tiempo, pero el 2-0 nos dio la tranquilidad para salir al segundo tiempo con todo”, afirmó el oriundo de Guernica.

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Once partidos invictos (seis triunfos, cinco empates), 3º puesto en la zona A de la Primera Nacional con 29 puntos, a cinco del líder Deportivo Morón y ganando en su primera salida al interior hablan del gran presente futbolístico del elenco de Lomas de Zamora.

“Este equipo está para todo, hay que seguir por este camino”, se ilusionó Alex Valdez Chamorro que, además, asistió impecablemente a Facundo Villarreal en el segundo gol.

Las rachas de Los Andes

Pasó otro partido sin recibir goles, apenas uno por parte de Colón en esta racha que ilusiona y de la que nadie se quiere bajar. El equipo menos vulnerado (cuatro) de campeonato, con Sebastián López acumulando 595 minutos de valla en cero e imbatible como visitante, con un récord de 630 minutos.

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“Eso es mérito de las ganas que le pone el equipo, hay que mantenerse con pocos goles en el arco nuestro y también por Seba (López) que hace un papel muy bueno”, finalizó el volante ofensivo.

La semana arrancará con el objetivo puesto en otra salida: Chubut, donde el próximo domingo visitará a Deportivo Madryn, por el pendiente de la 4º fecha, donde Alex Valdez Chamorro y compañía irán en búsqueda de otro golpe para meterle presión al líder Deportivo Morón, que irá a Caballito contra su escolta Ferro.