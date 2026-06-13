sábado 13 de junio de 2026
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13 de junio de 2026
Orgullo Milrayitas.

El defensor Lautaro Linares, de Los Andes a la Selección Argentina

El juvenil defensor de Los Andes recibió su primera citación a la Selección Argentina tras consolidar un gran presente en las divisiones formativas del club.

Lautaro Linares, de Los Andes convocado a la Selección Argentina.

Lautaro Linares, de Los Andes convocado a la Selección Argentina.

Las divisiones inferiores de Los Andes vuelven a dar frutos dorados. En las últimas horas, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) notificó oficialmente la citación de Cristian Lautaro Exequiel Linares para sumarse a los entrenamientos de la Selección Argentina Juvenil del Ascenso, un combinado destinado a potenciar los talentos más destacados de las categorías menores del fútbol nacional.

Linares, quien se desempeña con solvencia como marcador central, ha transitado un camino de puro esfuerzo en la institución de Lomas de Zamora. Su recorrido comenzó en la Novena División del Milrayitas, mostrando una evolución constante que lo llevó a consolidarse rápidamente en la división Reserva.

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Su altura, firmeza en el juego aéreo y capacidad de anticipo llamaron la atención del cuerpo técnico de Primera División, permitiéndole sumarse activamente a los entrenamientos del plantel profesional.

Un blindaje de futuro con el corazón en Los Andes

El gran rendimiento del zaguero no pasó desapercibido para la dirigencia de Los Andes, que recientemente aseguró su continuidad mediante la firma de su primer contrato profesional. Esta convocatoria a nivel nacional no solo premia las condiciones individuales del futbolista de 17 años, sino que convalida el proyecto integral de captación y formación que el club viene desarrollando en su cantera.

A través de sus redes sociales oficiales, la institución lomense expresó su orgullo con un emotivo mensaje de felicitación para el juvenil, remarcando que este logro es un reflejo del ADN del club: formar deportistas y personas capaces de alcanzar los máximos niveles de exigencia.

El inicio del sueño con la Selección Argentina

Linares se incorporará en los próximos días a los trabajos de la Selección Argentina en el Predio Lionel Andrés Messi que la AFA posee en Ezeiza. Allí compartirá entrenamientos con las principales promesas de las distintas categorías del Ascenso, bajo la mirada atenta de los seleccionadores nacionales que buscan proyectar estos talentos hacia el plano internacional.

Con los pies sobre la tierra pero con la ilusión intacta, el pibe de Los Andes se calzará los colores celestes y blancos, llevando la bandera de Lomas de Zamora a lo más alto del fútbol juvenil argentino.

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