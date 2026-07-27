Sergio Ortiz calificó de "desgastante" el partido de Los Andes

Los Andes terminó con bronca luego del 0-0 frente a Deportivo Madryn , cargando las tintas contra el arbitraje de Gonzalo Pereira, que si bien no incidió directamente en el resultado final, su labor fue criticada por la imparcialidad de sus fallos. El volante Sergio Ortiz fue uno de los que alzó la voz analizando el partido.

El exIndependiente calificó como “desgastante” el desarrollo del juego por todo lo que se había hablado en la previa. Cabe señalar que, en Puerto Madryn, Los Andes había sufrido dos expulsiones . Y este domingo tuvo la de Gabriel Cañete .

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“Fue un desgaste bastante difícil porque sabíamos cómo eran ellos, que se iban a meter atrás, que también se jugaba un partido con el árbitro, que nos iba a cobrar las ‘chiquitas’, las que a nosotros no nos han cobrado. Lo importante es que no nos hicieron goles y tratamos de buscar el partido todo el tiempo”, reconoció el Melli en diálogo con Territorio Milrayitas.

Profundizando en lo externo que rodeó al partido disputado en el estadio Eduardo Gallardón , el oriundo de Florencio Varela agregó que “sabíamos que podía pasar, nosotros también de estar tranquilos. Fue lo que habíamos hablado, lo que por ahí podía suceder, fue siempre así, no sé qué decir, tenemos bronca”.

Mejoría de Los Andes

Tras los primeros 45 minutos en los que a Los Andes le costó vulnerar al rival, en el complemento recompuso su imagen, pero no le alcanzó para romper el cero.

En cuanto a esa mejoría, contó que “nos avisaron que habían cambiado a lo último momento, metieron dos delanteros. En la semana habíamos practicado con uno, por suerte lo pudimos resolver en el segundo con más funcionamiento táctico”.

El Milrayitas apenas llegó dos veces al arco de Yair Bonnin en el segundo tiempo, con dos remates de larga distancia, uno de ellos de Sergio Ortiz que el arquero sacó con esfuerzo sobre su derecha. “Para mí merecimos más, el planteamiento que tuvimos fue más en el arco de ellos que eran mucho contraataque. Estábamos bien parados, fue tratar de buscar eso”, manifestó quién reemplazó a Franco Rodríguez.

Las chances de jugar

La expulsión de Gabriel Cañete, que había llegado a la quinta amarilla -quedará con cuatro-, le abre a Sergio Ortiz para compartir el mediocampo con Franco Rodríguez el próximo domingo en Salta, contra Central Norte.

Además, los otros que están en capilla con las tarjetas son los centrales Daniel Franco y Julián Rodríguez Vuotto, mientras que el delantero Mauricio Asenjo deberá cumplir dos fechas de sanción por llegar a las 10 amonestaciones.