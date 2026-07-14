Leonardo Lemos sobre Los Andes: "Cuando tiene que poner la cara, la pone"

Para Los Andes la victoria era fundamental para cortar con las derrotas y afianzarse en la zona A de la Primera Nacional . El equipo de Leonardo Lemos estuvo a la altura de un rival exigente como Ciudad de Bolívar y completó uno de los mejores partidos de la temporada.

El entrenador comparó los últimos tres partidos y destacó cuáles fueron las causas, tanto de las caídas, como en el triunfo del último sábado en el estadio Eduardo Gallardón.

“Veníamos de dos derrotas en partidos que podíamos haber sumado. Es difícil analizarlo porque en Madryn fue mucho tiempo con un jugador menos, entonces es otro partido. Y con Almirante Brown no llegábamos del todo bien, fue un proceso complejo, con circunstancias que nos pasaron, futbolísticas y extra futbolísticas fuimos con un equipo con varias modificaciones, suspensiones, lesiones, situaciones contractuales, todo lo que dije que nos había pasado en el receso. Lo pudimos transitar, pero llegamos con algunas problemáticas y así y todo hicimos un buen partido”, afirmó el oriundo de Quilmes.

Consciente de eso, afirmó que “esas dos derrotas nos ponían en la necesidad de tener que ganar. Agradecer al plantel por el partido que hizo”.

Ciudad de Bolívar llegó a Lomas de Zamora invicto como visitante (cuatro triunfos y cinco empates), con apenas dos goles en contra (1º fecha Godoy Cruz 1-1 y 5º fecha Mitre 1-1). Los Andes le encajó tres y le cortó una racha de 573 minutos de imbatibilidad en dicha condición.

Orgullo por la campaña de Los Andes

Superado esos percances, sostuvo que contra Ciudad de Bolívar “jugó un equipo parecido al de Mitre. El hecho de venir jugando hace tiempo juntos hace que las cosas fluyan de mejor manera y sobre todo cuando uno convierte y los partidos se pueden manejar, es más llevadero. Tenemos un grupo que cuando tiene que poner la cara la pone y siempre saca a relucir un buen juego, muchas ganas, mucho corazón, personalidad y están poniendo a Los Andes en una campaña de la que estamos todos orgullosos”.

Valdez Chamorro clavó un golazo olímpico.

Por juego y contundencia, Leonardo Lemos entendió que la producción fue una de las más destacadas de la temporada. “Puede ser uno de los mejores partidos desde que estamos, sobre todo hasta los 30 (minutos) del segundo tiempo. Ahí nos pinchamos un poquito después de haber hecho un esfuerzo grande en el primer tiempo, primero para ponernos en ventaja, luego para ampliar el marcador y ser protagonistas todo el tiempo. El desgaste en un momento el equipo lo sintió. Fue un muy buen partido”, justificó el técnico de Los Andes.

Los Andes, expectante en la tabla

Al cierre de la 20º fecha, Los Andes se ubica en la 4º posición con 32 puntos, superando a Ciudad de Bolívar, Estudiantes y Almirante Brown por dos unidades. Más arriba se posicionan Colón de Santa Fe y Deportivo Morón con 35; mientras que el puntero Ferro Carril Oeste suma 40 y una impresionante racha de 10 partidos invictos, de los cuales se impuso en nueve.

La próxima presentación de Los Andes será el lunes 20, desde las 15, frente a Defensores de Belgrano, en el estadio Juan Pasquale. Y el domingo 26, en el mismo horario, recibirá a Deportivo Madryn en el estadio Eduardo Gallardón.