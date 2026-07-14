martes 14 de julio de 2026
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14 de julio de 2026
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Manuel Ibero fue eliminado de Gran Hermano: así fue su despedida

Manuel Ibero quedó afuera de la casa de Gran Hermano por el voto del público luego de caer en un mano a mano con Luana Fernández.

Manuel Ibero dejó Gran Hermano.&nbsp;

Manuel Ibero dejó Gran Hermano. 

Manuel Ibero se convirtió en el nuevo eliminado de la casa de Gran Hermano Generación Dorada por decisión del público en la Gala de Eliminación en el reality de Telefe. El participante cayó en un versus ajustado versus con Luana Fernández.

En esta oportunidad, la placa del reality era negativa desde la conformación de la misma en la Gala de Nominación del pasado miércoles.

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Ya habían bajado de la placa Matías Hanssen, Alejandra Majluf y Mariela Prieto previamente, y en el comienzo de la noche decisiva del lunes le llegó el turno de zafar a Juan Carlos López, que recibió únicamente el 0,1% de los votos.

Los siguientes en salir de placa fueron Emanuel Di Gioia y Yisela “Yipio” Pintos, con el 0,4% y el 0,8% de los votos, respectivamente. Finalmente, Santiago del Moro anunció que el último participante en bajar de placa era Sol Abraham, con el 19,9% de los votos.

La despedida de Manuel Ibero

De esta manera, quedó conformado entonces el esperado versus entre Luana Fernández y Manuel Ibero. Ya en el cierre del programa, Santiago del Moro comunicó que el eliminado de Gran Hermano 2026 era Manuel Ibero.

El 51,2% del público del programa en el versus votó para que Manuel Ibero abandonara la casa. Mientras que Luana Fernández recibió el 48,8% restante.

Manuel Ibero perdió en el versus con Luana Fernandez.

Manuel Ibero perdió en el versus con Luana Fernandez.

Antes de abandonar la casa, el participante afirmó que se va feliz, que su objetivo estaba cumplido. “Un placer coincidir con todos, los aprecio a todos, han formado parte de 141 días de mi vida. Me voy en paz, muy feliz. Espero afuera poder conocerlos en profundidad a todos. Los caretas no llegan lejos, los falsos tampoco”, sentenció el jugador y Gran Hermano le agradeció por el tiempo que pasó en su casa.

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