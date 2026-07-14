Mundial 2026: así será operativo de seguridad especial para el partido entre Argentina e Inglaterra

En el día de la fecha se realizaron reuniones de coordinación operativa en el Centro Internacional de Cooperación Policial (IPCC), ubicado en Leesburg, Virginia, donde participaron representantes de FIFA, organismos de seguridad de Estados Unidos, Inglaterra y Argentina.

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Del encuentro formaron parte el jefe de Evaluación y Análisis de Riesgos de FIFA, representantes del FBI, la Policía del Estado de Georgia (Atlanta), la Policía de Miami, la Policía de Inglaterra, además del comisario mayor Alejandro Eboli, de la División de Eventos Masivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, y el director nacional de Seguridad en Eventos Deportivos de Argentina, Franco Berlin.

Durante la reunión se analizó el escenario de riesgo correspondiente al duelo entre argentinos e ingleses y se avanzó en la definición de distintas medidas preventivas para garantizar el normal desarrollo del partido. En representación de Argentina se presentó un informe con recomendaciones operativas para reforzar los controles y reducir posibles situaciones conflictivas.

Entre las propuestas se incluyó un aumento de los controles de acceso al estadio, una mayor presencia policial en espacios públicos y alrededores del recinto, un refuerzo de la seguridad privada dentro de las tribunas y una sectorización más eficiente de las parcialidades.

La intención es minimizar el contacto entre grupos de simpatizantes considerados de mayor nivel de radicalización, aunque manteniendo sectores familiares y plateas mixtas.

Desde Argentina remarcaron que, si bien FIFA suele priorizar la integración de los espectadores en sus competencias internacionales y evita una separación total de hinchadas, consideran necesario diferenciar accesos y sectores en este partido puntual por el nivel de riesgo.

Accesos diferenciados y prohibiciones para los hinchas

Como resultado del encuentro, se acordó que la parcialidad argentina ingresará al estadio por la Puerta 4, mientras que los hinchas ingleses accederán por la Puerta 3.

Además, no estará permitido el ingreso de botellas y todas las bebidas que se comercialicen dentro del estadio deberán ser servidas únicamente en vasos, con el objetivo de evitar que los envases puedan ser utilizados como elementos contundentes.

También se prohibirá el acceso con banderas, pancartas, indumentaria o cualquier elemento que contenga mensajes de odio, referencias políticas o expresiones que puedan resultar provocativas para alguna de las parcialidades.

Refuerzo policial en estadio, hoteles y traslados

El operativo también contemplará un importante despliegue en los alrededores del estadio, con un aumento de efectivos policiales y mayor cantidad de personal de seguridad privada en tribunas y sectores comunes.

Asimismo, se implementarán medidas especiales en los hoteles donde estarán alojadas las delegaciones de Argentina e Inglaterra, además de reforzar la seguridad durante todos los traslados oficiales de ambos equipos.

El duelo entre dos selecciones con una histórica rivalidad deportiva y política será uno de los eventos con mayor atención internacional dentro del Mundial 2026. Por ese motivo, las autoridades preparan un operativo sin precedentes con el objetivo de que el encuentro se dispute en un clima de seguridad, orden y convivencia entre ambas hinchadas.