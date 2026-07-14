Ponen en valor los sumideros de Lomas: qué importancia tiene esta tarea.

En el marco del plan de mejoras de la infraestructura hídrica, el Municipio de Lomas de Zamora sigue adelante con el programa de reparación y puesta en valor de sumideros en todo el distrito. Las intervenciones comprendieron trabajos de reconstrucción, reparación, colocación de bolardos, reposición de tapas y pintura, de acuerdo con las necesidades de cada sector.

En este sentido, luego de las primeras etapas desarrolladas en Banfield y Fiorito, las cuadrillas estuvieron realizando trabajos en el CGM de Lomas en las siguientes esquinas: Rivera y Tucumán; Ricchieri y Álvarez Thomas; Laprida y Verdi; Las Heras y 12 de Octubre; Ramón Falcón y Amado Nervo; y Laprida y Manuel Castro.

Asimismo, las acciones de puesta en valor de sumideros se replicaron en los cruces de Gorriti y Meeks; Posadas y Oliden; Molina Arrotea y Frías; Pereyra Lucena y Alem; Amero y Pedernera; y Portela y Alem.

Entre las tareas ejecutadas se destacan la reconstrucción completa de cuatro sumideros, la reparación de trece estructuras existentes, la instalación de bolardos de protección en cuatro esquinas y la colocación de cinco tapas, mejorando el funcionamiento del sistema de captación de los desagües pluviales y contribuyendo a prevenir anegamientos durante las lluvias.

Las acciones de puesta en valor de sumideros se replicaron en los cruces de Gorriti y Meeks; Posadas y Oliden; Molina Arrotea y Frías.

Trabajos complementarios en las calles de Lomas

Estas obras se complementaron con trabajos de limpieza, desobstrucción y pintura, en busca de garantizar un normal escurrimiento del agua y la correcta señalización de los sumideros.

En tanto, ya finalizados las obras programadas en Lomas las cuadrillas se trasladaron el CGM de Budge para continuar con el plan de puesta en valor de sumideros en el marco de las “Obras de la Comunidad”. De esta manera, se continúa fortaleciendo la red de desagües pluviales en todo el Distrito y generando mejores condiciones para quienes viven y transitan diariamente por la ciudad.