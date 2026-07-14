martes 14 de julio de 2026
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14 de julio de 2026
Obras claves.

Ponen en valor los sumideros de Lomas: qué importancia tiene esta tarea

Las intervenciones comprenden la reconstrucción, reparación, colocación de bolardos y reposición de tapas y pintura de los sumideros.

Ponen en valor los sumideros de Lomas: qué importancia tiene esta tarea.

Ponen en valor los sumideros de Lomas: qué importancia tiene esta tarea.

Por dónde avanzan los trabajos en Lomas

En este sentido, luego de las primeras etapas desarrolladas en Banfield y Fiorito, las cuadrillas estuvieron realizando trabajos en el CGM de Lomas en las siguientes esquinas: Rivera y Tucumán; Ricchieri y Álvarez Thomas; Laprida y Verdi; Las Heras y 12 de Octubre; Ramón Falcón y Amado Nervo; y Laprida y Manuel Castro.

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Asimismo, las acciones de puesta en valor de sumideros se replicaron en los cruces de Gorriti y Meeks; Posadas y Oliden; Molina Arrotea y Frías; Pereyra Lucena y Alem; Amero y Pedernera; y Portela y Alem.

Las acciones de puesta en valor de sumideros se replicaron en los cruces de Gorriti y Meeks; Posadas y Oliden; Molina Arrotea y Fr&iacute;as.

Las acciones de puesta en valor de sumideros se replicaron en los cruces de Gorriti y Meeks; Posadas y Oliden; Molina Arrotea y Frías.

Las acciones buscan garantizar un normal escurrimiento del agua.

Las acciones buscan garantizar un normal escurrimiento del agua.

Entre las tareas ejecutadas se destacan la reconstrucción completa de cuatro sumideros, la reparación de trece estructuras existentes, la instalación de bolardos de protección en cuatro esquinas y la colocación de cinco tapas, mejorando el funcionamiento del sistema de captación de los desagües pluviales y contribuyendo a prevenir anegamientos durante las lluvias.

Trabajos complementarios en las calles de Lomas

Estas obras se complementaron con trabajos de limpieza, desobstrucción y pintura, en busca de garantizar un normal escurrimiento del agua y la correcta señalización de los sumideros.

En tanto, ya finalizados las obras programadas en Lomas las cuadrillas se trasladaron el CGM de Budge para continuar con el plan de puesta en valor de sumideros en el marco de las “Obras de la Comunidad”. De esta manera, se continúa fortaleciendo la red de desagües pluviales en todo el Distrito y generando mejores condiciones para quienes viven y transitan diariamente por la ciudad.

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