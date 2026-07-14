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14 de julio de 2026
Acompañadas.

Cómo son los grupos de apoyo para familias de Lomas que esperan adoptar

El Municipio tiene un servicio a cargo de profesionales que brindan información y comparten experiencias para transitar la espera de forma activa.

Los grupos de acompañamiento en Lomas funcionan de forma presencial y virtual.

Los grupos de acompañamiento en Lomas funcionan de forma presencial y virtual.

Las familias de Lomas de Zamora que quieran adoptar niños, niñas o adolescentes pueden sumarse a los grupos de acompañamiento que tiene el Municipio con el objetivo de brindar información, asesoramiento y experiencias para transitar la espera de forma activa.

"Llevamos adelante encuentros presenciales y virtuales del grupo de acompañamiento a postulantes con fines de adopción, un espacio de escucha, reflexión y acompañamiento destinado a quienes transitan el camino de construir una familia. De forma grupal, lo que hacemos es compartir experiencias, emociones y contención frente a las expectativas, inquietudes y desafíos que surgen durante el proceso, fortaleciendo redes de apoyo entre las familias participantes", informaron desde la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia.

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También proyectarán spots sobre adopción con diferentes testimonios y experiencias. Y, a modo de cierre, se abre un espacio de intercambio donde los participantes pueden plantear inquietudes, comentarios y consultas. Estas reuniones también buscan derribar los mitos que circulan en torno al proceso de adopción y reflexionar sobre la gestión emocional que implica sostener un proyecto de familia. Las personas interesadas en participar en este espacio tienen que mandar un mail a [email protected].

Encuentros sobre crianza y cuidados en Lomas de Zamora

Los vecinos de Lomas también pueden sumarse a los encuentros de Hablemos de Crianza, un espacio del Municipio destinado a quienes acompañan a niños, niñas y adolescentes con el propósito de promover la reflexión sobre las prácticas de cuidado desde una perspectiva de derechos.

"A lo largo de las jornadas abordamos temáticas como los vínculos y las huellas de la propia crianza, la importancia de las emociones, la Educación Sexual Integral (ESI), el acompañamiento de proyectos de vida, el rol de los límites, los hábitos y rutinas, y el apego como base para construir vínculos saludables desde la primera infancia", detallaron desde el área de Niñez y Adolescencia.

Los encuentros abiertos a la comunidad se llevan adelante los lunes, a las 10, en el CIS Solidaridad de Santa Catalina (Cap. Rubén Martell 911); lunes, a las 14, en el CGM Budge (Campaña 1780); los martes, a las 10, en el CGM Albertina (Bayona 70); miércoles, a las 14, en la sede de la estación de Lomas ubicada sobre República Árabe de Siria 75 (1° piso); y los viernes, a las 14.30, en el CGM Fiorito (Campana 302).

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