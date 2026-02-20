viernes 20 de febrero de 2026
Infraestructura.

En Temperley avanzan con obras hídricas solicitadas por los vecinos

El Municipio sigue adelante con la ampliación de la red de desagües sobre las calles San Pedro y Fernández, en Temperley Oeste.

Sobre Fernández, de San Pedro a Soler, se incorporará un nuevo desagüe.

El proyecto ya avanzó los primeros 100 metros sobre la calle San Pedro.

El proyecto incluye la construcción de cuatro sumideros.

Los trabajos en Temperley

  • Por un lado, En San Pedro, de Pringles a Fernández, se lleva adelante el reemplazo del conducto existente por uno de mayor capacidad, lo que permitirá conducir un volumen superior de agua durante precipitaciones intensas.
  • En tanto, sobre Fernández, de San Pedro a Soler, se incorporará un nuevo desagüe que funcionará de manera complementaria a la red actual, reforzando el sistema hídrico de la zona y favoreciendo las inmediaciones de la plaza “La Algodonera”.

Construcción de sumideros en Temperley

Además, el proyecto incluye la construcción de cuatro sumideros distribuidos en ambas cuadras para facilitar la captación del agua de lluvia y mejorar su escurrimiento. Por último, el plan prevé la reconstrucción en hormigón de la calzada intervenida, una vez finalizadas las tareas hídricas.

Actualmente, el proyecto ya avanzó los primeros 100 metros sobre la calle San Pedro, con la colocación de las nuevas cañerías y la posterior repavimentación de la cuadra en material de hormigón. Próximamente, las tareas continuarán sobre Fernández con la demolición de la calzada para colocar el nuevo conducto.

