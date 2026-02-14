Avanzan las obras hídricas y el saneamiento en el Barrio El Corcho de Lomas de Zamora.

El Municipio de Lomas de Zamora , a través de la Secretaría de Obras Públicas, avanza con obras hídricas de saneamiento en el Barrio El Corcho de Lamadrid , con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua y prevenir anegamientos que afecten a las familias de la zona.

Contempla el reemplazo del conducto pluvial existente sobre las calles Figueredo y Bello, junto con la colocación de 600 metros de cañerías domiciliarias con sus respectivas cámaras, lo que permitirá optimizar el drenaje y brindar una solución estructural a los problemas hidráulicos en el barrio. Además, la intervención incluye la construcción de veredas para favorecer la circulación peatonal y mejorar el entorno urbano.

En busca de supervisar los trabajos que se están realizando, el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, realizó una recorrida por la zona y dialogó con los vecinos: “Vinimos a Barrio El Corcho a recorrer con los vecinos una obra hídrica muy pedida por la gente. Quiero agradecerles a Cáritas y al Obispado, particularmente a Monseñor Jorge Lugones y al Padre Agustín, por estar siempre junto a las familias”.

Actualmente, las cuadrillas municipales se encuentran trabajando en la zona interna del barrio mediante tareas de excavación e instalación de las cañerías domiciliarias, una etapa clave para garantizar el correcto funcionamiento del sistema una vez finalizada la obra.

“El cambio climático es una realidad que nos obliga a actuar con método y mucho detalle. Por eso, este verano trabajamos con el compromiso de preparar a Lomas frente a los fenómenos meteorológicos extremos que se producen cada vez con mayor frecuencia. La gestión hace la obra, pero para que esto funcione necesitamos que cada vecino cuide su barrio con amor, de eso se trata el Gobierno de la Comunidad”, agregó el Intendente.

De esta manera, el Municipio de Lomas de Zamora sigue adelante con el programa “Obras de la Comunidad” impulsando trabajos que fortalecen la infraestructura barrial y elevan la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Lamadrid.