Cómo fueron los enfrentamientos entre la Selección Argentina e Inglaterra en los Mundiales

La Selección Argentina alcanzó nuevamente las semifinales de la Copa del Mundo y en esta ocasión se enfrentará a un clásico rival como lo es Inglaterra . El equipo dirigido por Lionel Scaloni afrontará una nueva prueba de fuego este miércoles desde las 16 en Atlanta, donde buscará un lugar en la final del domingo 19 de julio en Nueva Jersey.

Sin dudas, se trata de uno de los duelos más esperados por los fanáticos del fútbol, ya que Argentina e Inglaterra tienen varios capítulos a lo largo de la historia que merecen ser contados. No se enfrentan en un choque mundialista hace 24 años, pero cada enfrentamiento dejó una huella y es por eso que el nuevo choque no pasará desapercibido.

Por las semifinales del Mundial 2026, estará en juego un lugar en la definición del certamen. Argentina buscará seguir alimentando el sueño del bicampeonato del mundo, mientras que Inglaterra pretende cortar con un estigma de 60 años de sequía, ya que su único y último título mundial fue en 1966.

Inglaterra domina el historial general con 3 victorias, 1 empate (que terminó en festejo argentino por penales) y 1 triunfo albiceleste , pero los fríos números jamás podrán explicar la electricidad, el dolor, la gloria y el cine puro que se vive cada vez que estas dos patrias futboleras chocan en un Mundial.

El primer dolor para la Selección Argentina en Chile 1962

El primer cara a cara nació sin la carga política de los años venideros, pero dolió igual. En la paciencia de la fase de grupos en Rancagua, la Albiceleste se chocó de frente contra el ritmo europeo. Bobby Charlton y compañía fueron una máquina indescifrable. El gol del querido José Sanfilippo solo sirvió para maquillar una derrota que dejó heridas y el bolso listo para armar antes de tiempo. Fue el bautismo de fuego de una rivalidad silenciosa que estaba por estallar. La derrota por 3 a 1 en la fase de grupos fue lapidaria para el conjunto argentino.

"Animals" y la alfombra de la Reina en Inglaterra 1966

Si el fútbol es drama, Wembley en 1966 fue el teatro definitivo. Cuartos de final. Un partido áspero, de dientes apretados. Y de repente, la locura: el árbitro alemán expulsa al capitán argentino, Antonio Rattín, alegando que "lo miró mal" porque no hablaban el mismo idioma. Rattín, furioso ante la injusticia, se negó a salir, se sentó en la mismísima alfombra roja exclusiva de la Reina Isabel II y estrujó un banderín británico antes de irse. Con diez hombres, el gol de Hurst rompió el alma argentina. Al final, el DT inglés Alf Ramsey llamó "animales" a los jugadores de la camiseta celeste y blanca. El odio futbolístico ya tenía su acta de nacimiento. Fue derrota 1 a 0 y eliminación para Argentina.

La expulsión de Antonio Rattin en Inglaterra 1966.

La tarde que Argentina tocó el cielo en México 1986

Cuatro años después de una guerra dolorosa y real, el fútbol cruzó a los dos países en el Estadio Azteca. No era solo un partido; era una herida abierta. Y entonces, apareció Dios vestido de futbolista. Diego Armando Maradona firmó la obra de arte más perfecta e imperfecta jamás escrita. Primero, la picardía criolla: saltar contra el gigante Shilton y meter el puño para regalarle al mundo "La Mano de Dios". Los ingleses seguían protestando cuando, apenas minutos después, Diego tomó la pelota en mitad de cancha y empezó a gambetear fantasmas. Dejó a media Inglaterra desparramada en el pasto y anotó el "Gol del Siglo". Aquella tarde, el fútbol nos devolvió un poquito de alegría y se convirtió en leyenda eterna. Fue 2 a 1 y clasificación para Argentina a las semifinales.

Diego Maradona y su doblete a Inglaterra para la historia.

Ruleta rusa y desahogo en Francia 1998

Saint-Étienne fue el escenario de una película de acción no apta para cardíacos. Los octavos de final de Francia 1998 tuvieron de todo: un golazo tempranero de penal de Gabriel Batistuta, la joya de un jovencísimo Michael Owen, una jugada de pizarrón hermosa que el "Pupi" Zanetti mandó a la red en el último suspiro del primer tiempo, y la polémica expulsión de David Beckham tras una avivada del "Cholo" Simeone. El empate 2 a 2 llevó la batalla al barro de los penales. Allí, con el país conteniendo la respiración, las manos santas de Carlos Roa desviaron el remate de David Batty. El grito de gol atrapado por 120 minutos se transformó en un llanto de desahogo supremo.

La última alegría de Argentina ante Inglaterra en Francia 1998.

La venganza que dolió en el alma Corea-Japón 2002

El fútbol da revanchas y el destino fue cruel con el equipo de Marcelo Bielsa en la fría Sapporo, Japón. El partido de fase de grupos se vivió con una tensión insoportable. En el cierre del primer tiempo, Mauricio Pochettino tocó a Michael Owen en el área y el árbitro compró el penal. Cuatro años después de su tarjeta roja, David Beckham tuvo su redención: pateó fuerte al medio, venció a Cavallero y lo gritó con el alma. Argentina buscó, empujó con orgullo, pero se quedó sin nafta. Esa derrota fue el principio del fin para una de las mayores ilusiones mundialistas de nuestro país. Fue 1 a 0 para Inglaterra y el principio del fin para la esperanza argentina en aquel campeonato del mundo.

La revancha de Inglaterra en Corea-Japón 2002.

El saldo final: Una herida abierta que busca sanar

La balanza histórica dice que Inglaterra manda con 3 triunfos contra 1 de Argentina y 1 empate histórico. Sin embargo, este cruce no entiende de matemáticas. Cada partido dejó una cicatriz, un héroe o un villano. Tras 24 años de espera, el destino vuelve a cruzar a Argentina e Inglaterra en una semifinal infartante este 15 de julio de 2026. La historia vuelve a abrir sus páginas de oro, y la Albiceleste tiene la oportunidad perfecta para equilibrar el alma y escribir el capítulo más glorioso de todos.