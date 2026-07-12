El escándalo que sacude a Inglaterra antes de enfrentar a la Selección Argentina

Inglaterra convulsionada por el choque dialéctico de dos figuras antes de enfrentar a la Selección Argentina.

Inglaterra está en las semifinales del Mundial 2026, pero en el búnker británico no todo es alegría. La clasificación obtenida tras derrotar por 2-1 a Noruega en el tiempo suplementario dejó al descubierto una fuerte fractura interna. Los protagonistas de este inesperado sismo son nada menos que el director técnico, Thomas Tuchel, y la máxima estrella del equipo, Jude Bellingham.

El cortocircuito mediático encendió las alarmas en el Reino Unido justo en la antesala del trascendental partido ante la Selección Argentina . La bomba estalló inmediatamente después del pitazo final contra los nórdicos. Bellingham había sido el héroe absoluto de la jornada al marcar los dos goles del triunfo. Sin embargo, la conferencia de prensa de Tuchel funcionó como un baldazo de agua fría para el plantel.

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Otra vez entre los mejores Argentina, en semifinales: le ganó a Suiza y ahora va por Inglaterra

El exigente entrenador alemán se mostró sumamente disconforme. Calificó el nivel de juego como "descuidado y lento" y sentenció desafiante que "tuvieron suerte" de avanzar de ronda. Al enterarse de los dichos de su entrenador, el mediocampista del Real Madrid no ocultó su fastidio ante los micrófonos de la televisión británica. Con un seco "como sea, da igual", Jude disparó con munición gruesa: "Tal vez él no sabe lo que es jugar en estas condiciones".

El futbolista de 23 años defendió el enorme desgaste físico que hicieron sus compañeros para contener a figuras de la talla de Erling Haaland y Martin Odegaard. Además, dejó un mensaje con tono de liderazgo: "En un Mundial a veces hay que ganar de forma sucia".

El escándalo que sacude a Inglaterra

Todo comenzó cuando Tuchel fue consultado por el rendimiento del equipo y, si bien destacó el resultado, dejó en claro que espera un rendimiento diferente dentro del campo de juego.

“El resultado es fantástico, estamos entre los cuatro primeros. Es increíble, pero no estoy contento con el rendimiento. En todos los sentidos. Una vez más, el compromiso está ahí, pero nos lo hemos puesto muy, muy difícil a nosotros mismos por la forma en que hemos jugado: descuidados, con muchos errores técnicos, sin suficiente rapidez ni consistencia. Hoy hemos tenido suerte”, declaró Tuchel.

Las declaraciones no pasaron desapercibidas y Bellingham respondió con firmeza al ser consultado por la prensa sobre las declaraciones del entrenador.

“Sí, bueno, da igual. Da igual”, comenzó diciendo el jugador del Real Madrid. “O quizás él no sabe lo que es jugar en ese tipo de condiciones contra Erling Haaland, (Martin) Odegaard, (Antonio) Nusa y (Alexander) Sorloth. No es un equipo fácil de vencer. Sabes, creo que hemos intentado crear un ambiente positivo y deberíamos seguir así de cara a las semifinales”, cerró Bellingham.

Además, dejó entrever tras sus reacciones, su rechazo por los dichos de Tuchel y remarcó el apoyo de la selección inglesa: “No tengo palabras suficientes para elogiar a los chicos; no se va a ganar todos los partidos tocando el balón y haciendo mil pases. A veces hay que ganar a la fuerza y lo hemos hecho”.

Inglaterra dividida antes del choque con la Selección Argentina.

Un historial de roces que viene de lejos en Inglaterra

Este cruce de declaraciones no es un hecho aislado en Inglaterra, sino el pico más alto de una relación que acumula tensiones desde hace meses. En 2025, Tuchel generó revuelo al comentar que la extrema efusividad de Bellingham en el campo a veces se veía "un poco repulsiva" en la televisión, una frase por la que el propio DT tuvo que pedir disculpas públicas.

Asimismo, durante las eliminatorias previas, el jugador evidenció varias veces su descontento con los brazos en alto al ser reemplazado antes del final de los partidos.

El intercambio generó una fuerte repercusión en Inglaterra, donde varios exjugadores y analistas debatieron si las críticas públicas del entrenador fueron oportunas en plena disputa del Mundial.

Inglaterra, en semifinales pero con un nuevo foco de conflicto

Más allá del episodio, el seleccionado inglés atraviesa un gran presente futbolístico y se encuentra entre los cuatro mejores equipos del Mundial 2026. Sin embargo, el cruce de palabras entre Tuchel y Bellingham abrió un interrogante sobre el clima interno del plantel en un momento decisivo del torneo.

Con las semifinales a la vuelta de la esquina, todas las miradas estarán puestas en cómo evoluciona la relación entre el entrenador y una de las principales estrellas del equipo, cuyo rendimiento será determinante en la búsqueda del ansiado título mundial.

Operación "bajar los decibeles" antes de enfrentar a la Selección Argentina

Consciente de que un plantel dividido es el peor escenario para enfrentar a la Selección Argentina, Thomas Tuchel intentó apagar el incendio en sus últimas apariciones ante los medios.

"No existe ni un 1% de desconexión con los futbolistas. Si les exijo el máximo es porque los amo y sé el enorme potencial técnico que tienen", aseguró el estratega alemán para llevar tranquilidad a los hinchas ingleses.

Nadie en Inglaterra duda de que Bellingham será titular y el eje del equipo en la semifinal. La gran incógnita de la prensa británica es si este fuerte ida y vuelta servirá como combustible anímico para el plantel o si, por el contrario, terminará pasándole factura ante el vigente campeón del mundo.