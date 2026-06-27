En qué instancia la Selección Argentina podría enfrentar recién a un campeón del Mundo

La Selección Argentina en el mismo cuadro que otros campeones del mundo.

Tras asegurar el primer puesto del Grupo J, la Selección Argentina se enfoca en su debut de dieciseisavos de final del próximo viernes 3 de julio ante Cabo Verde en Miami. Sin embargo, la mirada de los fanáticos y analistas ya viaja más allá en la llave de eliminación directa para saber cuándo se enfrentará a otros campeones del mundo.

El diseño del cuadro determinó que, para volver a verse las caras contra otra selección que ostenta estrellas en su escudo, la Albiceleste deberá avanzar hasta las semifinales del Mundial 2026.

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Si la Scaloneta supera las próximas dos rondas de playoffs, el miércoles 15 de julio en Atlanta se activaría el escenario más electrizante del torneo. Por ese mismo lado de la llave avanzan colosos de la talla de Brasil e Inglaterra.

Lo concreto es que Argentina deberá enfrentar el próximo viernes 3 de julio desde las 19 en Miami a Cabo Verde. Si avanza a los octavos de final, en dicha instancia aguardan el ganador de Australia y Egipto, mientras que en Cuartos de Final podría darse un choque contra Portugal o Colombia dependiendo su posición final en la zona de grupos.

Ya en semifinales, aparece la chance de enfrentar a un campeón del mundo, ya sea Brasil o Inglaterra. De todos modos, lo curioso sucede del otro lado del cuadro ya que Argentina sólo podría enfrentarse con España, Francia o Alemania en una hipotética final el 19 de julio en el estadio Met Life de Nueva Jersey.

inglaterra mundial 2026 Inglaterra podría ser rival de Argentina en semifinales del Mundial 2026.

Por qué Argentina no puede cruzarse con un campeón del mundo hasta semifinales

La organización del certamen dejó grandes atractivos en el lado opuesto del cuadro. Selecciones de primera línea como Francia —que ganó su zona de forma contundente— y España quedaron emparejadas en la otra mitad de las llaves. Esto significa que una reedición de la final de Qatar 2022 o un cruce ante la Roja europea solo serían posibles en la gran definición por el título.

El camino hacia la gloria eterna ya está trazado y el destino inmediato exige máxima concentración ante las sorpresas del torneo, pero el planeta fútbol ya empieza a frotarse las manos con las semifinales de alto impacto que le deparan a la Argentina.