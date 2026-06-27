Sin Lionel Messi, la Selección Argentina cierra la fase de grupos ante Jordania

Ya clasificada a los 16avos de final y con el primer puesto asegurado, la Selección Argentina enfrentará este sábado, a partir de las 23, a Jordania por la última fecha del grupo J del Mundial 2026 . El encuentro será televisado por Telefé, TyC Sports, DSports y TV Pública, y contará con el arbitraje de István Kovács.

Argentina llega a este cruce con puntaje perfecto y con un nivel sobresaliente de Lionel Messi , clave en los triunfos ante Argelia y Austria y autor de cinco goles en dos partidos. El rosarino, sin embargo, no será titular y ocupará un lugar en el banco de los suplentes en el cruce ante los asiáticos.

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Esta noticia es la más significaba del plantel argentino de cara al último partido de la fase de grupo, sabiendo que finalizará en lo más alto de la zona más allá de cualquier resultado. Y no sería el único retoque: Lionel Scaloni analiza poner un equipo alternativo.

Confirmada la ausencia del astro rosarino, el arquero Emiliano “Dibu” Martínez el único que mantendría su puesto en este encuentro, más allá que durante la semana se barajó la posibilidad que Gerónimo Rulli sea titular.

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Argentina enfrentará a Cabo Verde el próximo viernes 3 de julio desde las 19 en Miami. pic.twitter.com/Oq7bCYva5O — Selección Argentina (@Argentina) June 27, 2026

De esta manera, la Albiceleste presentaría un equipo alternativo contra Jordania, con el objetivo de darles rodaje a los futbolistas que todavía no jugaron y los que se recuperaron hace poco de lesiones como Nicolás Tagliafico y Leandro Paredes.

Esto se desprendió de los últimos entrenamientos realizados en Kansas, aunque Scaloni evitó dar pistas sobre el equipo en la última conferencia de prensa a pesar que sí confirmó la ausencia de Messi.

Jordania va por el golpe ante Argentina

El equipo asiático perdió los dos partidos que disputó en el Mundial 2026 y ya está eliminado. Por eso, sin chances matemáticas, afrontará este compromiso con la ilusión con dar la gran sorpresa ante el último campeón del mundo y uno de los candidatos por el título.

Posibles formaciones de la Selección Argentina vs. Jordania

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso; Nico Paz y Julián Álvarez.

Jordania: Yazeed Abu laila; Ehsan Haddad, Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab, Husam Abudahab, Mohannad Mahmoud abo Taha; Noor Al-Rawabdeh, Nizar Al Rashdan; Mahmoud Al Mardi, Ali Alowan, Musa Al-Taamari. DT: Jamal Sellami.