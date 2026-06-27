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27 de junio de 2026
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Un hincha se burló de Nico Occhiato en vivo: "Necesitás un abogado"

Ocurrió mientras Nico Occhiato estaba en vivo para Luzu TV desde Estados Unidos y el simpatizante le recordó el conflicto con Flor Peña.

Momento viral en Luzu TV en vivo.&nbsp;

Momento viral en Luzu TV en vivo. 

Un hincha argentino cruzó con filosa ironía a Nico Occhiato durante una transmisión en vivo del streaming Luzu TV en Estados Unidos del Mundial 2026, en la previa del partido de la Selección Argentina ante Jordania, que se jugará el sábado.

Todo ocurrió cuando el conductor le preguntó en vivo a un simpatizante argentino para comenzar la charla y romper el hielo: “¿Cómo te llamás maestro? ¿De dónde sos?”.

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El hincha, que llama Esteban y es oriundo de Tigre, respondió luego la pregunta sobre a qué se dedicaba: "Soy abogado... ustedes están necesitando uno".

La picante ocurrencia del hincha fue en referencia con el conflicto legal que Nico Occhiato mantiene con Flor Peña tras despedirla de Luzu TV. Como era de prever, el momento se hizo viral en las redes sociales y todos celebraron la ocurrencia del hincha argentino.

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Picante momento en Luzu TV con Nico Occhiato.

Picante momento en Luzu TV con Nico Occhiato.

El conflicto de Luzu TV con Flor Peña

Nico Occhiato decidió despedir a Flor Peña de Luzu TV luego de la fake news de la conductora sobre la muerte de Jorge Messi, en una polémica actitud.

Según algunas versiones que circularon, Flor Peña pediría que le paguen la totalidad del contrato, que finaliza en diciembre, para no ir a la Justicia.

Marley, su compañero de programa que está en estados Unidos por el Mundial 2026, adelantó que también negociará su salida con Nico Occhiato y respaldó a su amiga.

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