Bares y restaurantes de Lomas ofrecen promociones para alentar a la Selección

Bares de Lomas lanzan promociones por el partido de la Selección.

En un contexto marcado por la caída del consumo a raíz de la crisis nacional, el objetivo es incentivar las reservas y aumentar las ventas durante una de las noches con mayor convocatoria.

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En Banfield , Conurbania, ubicado en Alsina 251, ofrecerá una promoción de 2x1 en cervezas y Campari durante la transmisión del partido.

En un contexto marcado por la caída del consumo a raíz de la crisis nacional, el objetivo es incentivar las reservas y aumentar las ventas durante una de las noches con mayor convocatoria.

A pocas cuadras, La Birrería 1001 apuesta a las reservas con un beneficio especial: quienes reserven tendrán una media pinta de regalo para cada integrante de la mesa.

Descuentos y combos en bares de las Lomitas

En Las Lomitas también habrá propuestas. En Baum (Italia 459) lanzó un combo que incluye una porción de papas fritas, una pinta de cerveza y una gaseosa por $19.000.

Por su parte, Big Pons, en las Lomitas Street, ofrece un 30% de descuento en sus combos y acompaña la campaña con un guiño futbolero en sus redes: "En el Mundial de las sorpresas, te traemos una que te va a sacar una sonrisa en la cara (no como esos resultados anti prode). Vení con hambre de gloria”.

La estrategia busca aprovechar el atractivo que genera cada presentación de la Selección para mover el consumo gastronómico en un escenario económico complejo, donde muchos comercios apelan a descuentos y beneficios para atraer clientes.