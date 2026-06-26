Lomas de Zamora, más iluminada: reparan e instalan nuevas luces LED en los barrios

En los barrios de Lomas de Zamora , el Municipio se encarga de la instalación y reparación de luces LED para aumentar la visibilidad por la noche y brindar mayor seguridad.

"El Plan de Alumbrado Público combina la generación de nuevos puntos de luz y el mantenimiento de la infraestructura lumínica existente para mejorar la seguridad en los barrios. En esta primera parte del año realizamos más de 390 intervenciones que se suman a las más de 58 mil luminarias del distrito", detalló la secretaria general, Aldana Scillama, quien supervisó la colocación de una nueva luminaria a pedido de un vecino en la calle Sánchez de Bustamante, entre Frías y Sucre.

En lo que va del año hubo 268 instalaciones y 122 reposiciones ante roturas, riesgo de caída, dispositivos que funcionaban con intermitencia o que directamente no encendían. Los operativos se llevan adelante en avenidas, calles y espacios públicos.

En lo que va del año hubo 268 instalaciones y 122 reposiciones de luminarias.

"En los últimos días estuvimos colocando luces en Fiorito, Lamadrid y Temperley, y ahora vamos a hacer reposiciones en San José. Los barrios de Lomas están iluminados con tecnología de calidad, ahorro de energía y sin contaminantes", destacó el subsecretario de Alumbrado, Diego Salgado.

Las luces LED consumen hasta 50% menos de energía, iluminan con mayor nitidez y son más amigables con el ambiente porque reducen las emisiones de dióxido de carbono y no tienen mercurio. Para pedir una reparación hay que comunicarse con el WhatsApp 11-2193-7726 del Centro de Atención a la Comunidad.

Nuevos desagües, veredas, asfaltos y luces en Lamadrid

En Lamadrid ya se hizo realidad una obra que trajo mejoras significativas para los vecinos. En el Barrio El Corcho, el Municipio finalizó un proyecto de saneamiento que incluyó nuevos desagües, asfaltos, veredas y luces.

En El Corcho renovaron la red de desagües pluviales sobre las calles Figueredo y Andrés Bello, donde se reemplazó el conducto existente por una nueva infraestructura que mejora el drenaje y la evacuación del agua durante las lluvias. También sumaron 600 metros de conexiones domiciliarias con sus respectivas cámaras de inspección.

Mientras que para mejorar la circulación se hicieron más de 1.300 metros cuadrados de veredas nuevas y pavimentos en carpeta asfáltica en distintos accesos vehiculares. La puesta en valor del entorno urbano se completó con la instalación de 26 luminarias, nuevos canteros, forestación, reductores de velocidad, pintura de murales y limpieza integral.