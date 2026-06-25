Más de 200 vecinos de Lomas se capacitaron para alfabetizar a jóvenes y adultos

Alfabetización en Comunidad es un programa creado por el Municipio de Lomas.

En el marco del programa de alfabetización del Municipio, más de 200 vecinos de Lomas de Zamora se capacitaron para enseñarles a leer y escribir a jóvenes y adultos.

Alfabetización en Comunidad es el nombre de la iniciativa creada junto a la Universidad Nacional de Lomas (UNLZ) y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para armar una red de territorial compuesta por un equipo de voluntarios que acompañarán a personas que no están completamente alfabetizadas. La idea es que aprendan a leer y escribir para revincularse con la escuela y terminar sus estudios.

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En las últimas semanas se hicieron jornadas de capacitación en el Teatro del Municipio y en diferentes instituciones donde los participantes aprendieron sobre las claves, estrategias y procesos de alfabetización. Ahora va a comenzar la segunda etapa que consistirá en organizar talleres de lectura y escritura para jóvenes y adultos en espacios comunitarios de Fiorito, Santa Catalina, Santa Marta, Albertina, San José y Budge .

A través de la Unidad de Seguimiento de Políticas Educativas, coordinada por la Dra. Beatriz Arrúa, se elaboraron diagnósticos territoriales que permitieron identificar zonas del distrito con mayores niveles de población sin escolaridad primaria completa y orientar allí las acciones de alfabetización y terminalidad educativa.

El programa junto al Ministerio de Educación de la Provincia también va a fortalecer las trayectorias educativas de alumnos de 4° grado de primaria y 1° año de secundaria.

Convenio para fortalecer la educación en Lomas

El Municipio de Lomas y el Gobierno de la Provincia firmaron un convenio para fortalecer el monitoreo del sistema educativo y contribuir al diseño de mejores políticas públicas para acompañar las trayectorias de niñas, niños, adolescentes y personas adultas.

El convenio se formalizó tras una reunión entre la jefa de Gabinete del Municipio, Sol Tischik; el secretario de Educación, Producción y Trabajo, Darío Spampinato; y la directora general de Cultura y Educación de la Provincia, Flavia Terigi.

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Las autoridades locales compartieron los principales avances del programa Alfabetización en Comunidad, las iniciativas de fortalecimiento de la Educación Técnico Profesional y las acciones de formación docente que se desarrollan en articulación con instituciones educativas, organizaciones sociales y distintos actores del territorio.

También destacaron el trabajo que viene desarrollando la Unidad de Seguimiento de Políticas Educativas con el objetivo de producir información estratégica para la toma de decisiones, identificar problemáticas prioritarias y aportar evidencia para el diseño de políticas educativas.