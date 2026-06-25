Se presenta el ciclo de teatro "Libroescenas" en Lomas de Zamora

En la Librería Delibooks, dentro de la Galería del Paseo del Aljibe de Lomas de Zamora , el viernes a las 19 tendrá lugar la presentación del ciclo de teatro “Libroescenas”. Se trata de una propuesta que luego seguirá los viernes de agosto.

“El propósito es acercar propuestas teatrales, cuyos textos sean cuentos o novelas que luego hayan sido llevadas a escena”, dicen los organizadores.

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Subirá al ficticio escenario rodeado de libros la obra "El Gato Negro" de Edgar Allan Poe. La obra cuenta con más de 20 años en escena y cerca de 700 representaciones entre teatros y ámbitos escolares.

Con actuación Nicolás Cesare y la operación técnica de Tomás Alcántara, la propuesta surgió a través de la Asociación Civil Cultural Neosurco. También se podrá ser por YouTube.

“Nos interesa buscar nuevos espacios donde poder acercar proyectos teatrales, y creemos que una librería puede ser uno de los puntos más interesantes para que suceda el hecho artístico-teatral”, comenta Nicolás Cesare.

image Nuevo ciclo de teatro.

Una propuesta de teatro sin fronteras

Delibooks tiene sede en Lomas de Zamora pero no posee fronteras. Aunque parezca contradictorio, se trata de una librería virtual, única en su especie. Comenzó en 2020, cuando su dueño, Martín Colotta, tuvo que aprender a vender online para sostener su emprendimiento original, la dietética que todavía mantiene.

"Aprendí lo que era el trabajo online a los golpes. Ahí me decidí, y lanzamos la tienda online. En principio, como se podía y creciendo. También la idea es ser online para llegar con los libros que se consiguen en capital. Muchas editoriales independientes no llegan a todo el país", afirma Martín.

“En caso de que la recepción del público, tanto presencial como virtualmente sea positiva, se podrá continuar con el ciclo que ya tiene confirmados otros títulos tales como “Preso sin nombre”, una adaptación teatral del libro de Jacobo Timerman “Preso sin nombre, celda sin número” y “La gallina degollada” de Horacio Quiroga” cuenta Nicolás Cesare.

La propuesta también cuanta con un convenio con la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav), a través de las prácticas profesionales, y su sumó Lucio Beccar Barca de Neosurco.