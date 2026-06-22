Cómo nació la desconocida amistad entre Lorena Vega y Fito Páez

Lorena Vega, actriz de largo recorrido, viene de lucirse como la psicóloga Fernanda en la serie Envidiosa y como La Zurda en En el barro, ambas plataforma Netflix. Al margen de su gran presente, habló de su poco conocido vínculo con Fito Páez.

"Te cuento todo porque es hermoso. Con Fito nos hicimos amigos a partir de que me vio en el teatro en la obra Las cautivas. Después vio Imprenteros”, contó a Pronto.

Y agregó: “Fito es amiguero y muy buen amigo de mujeres también, muy buen consejero, muy divertido y la amistad sucede cuando hay una relación muy sincera, muy graciosa y confesional al toque".

Lorena Vega rescató el humor de Fito Páez

Lorena Vega dio otros detalles de esta amistad con Fito Páez y de los aspectos que tienen en común, como el sentido del humor que comparten.

"Con Fito somos muy de reírnos y para mí el humor es fundamental. Tengo mucho humor actuando y con mis amigos, con mi gente, con mi familia. Mi familia es muy graciosa. Entonces, creo que nos unió mucho el humor”, dijo Lorena Vega.

Y la actriz recordó: “Nos hicimos amigos y en un momento él me invitó a ser la voz narrada de un disco muy importante para él, como es Novela, porque es un disco que él estuvo un poco concibiendo y gestando a través de 20 años de su vida”.