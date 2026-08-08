sábado 08 de agosto de 2026
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8 de agosto de 2026
Siniestro.

Los Bomberos de Lomas actuaron rápido y evitaron que un incendio destruya una casa

El siniestro ocurrió esta mañana en una vivienda ubicada en Corrientes al 900 y fue controlado por una dotación de Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora.

Rápido operativo de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora.

Rápido operativo de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora.

Un incendio se registró este sábado por la mañana en una vivienda de Lomas de Zamora y requirió la intervención de los Bomberos Voluntarios, que lograron controlar las llamas antes de que el fuego se propagara.

El episodio ocurrió alrededor de las 9.40, en una casa ubicada sobre Corrientes al 900, donde trabajó una dotación integrada por cuatro bomberos a cargo del Oficial Ayudante Diego Pires Nabais.

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La rápida intervención permitió controlar la situación y evitar que el incendio provocara consecuencias mayores, por lo que no se registraron heridos. Fuentes oficiales consultadas por este medio, descartaron la presencia de personas que requirieran atención médica, ni daños materiales de consideración.

El incendio pudo ser controlado por los bomberos.

El incendio pudo ser controlado por los bomberos.

El origen del incendio

Según informaron fuentes oficiales a La Unión, se inició una investigación para determinar las causas que provocaron el incendio. Sin embargo, todavía no se estableció cómo comenzó el fuego dentro de la vivienda.

El operativo finalizó luego de que los bomberos lograran asegurar el lugar y constatar que no existía riesgo de propagación.

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