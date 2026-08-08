Lionel Messi viaja de urgencia a la Argentina por la muerte de su padre: llega esta noche

El mundo del deporte se encuentra profundamente conmocionado tras conocerse la noticia la muerte de Jorge Messi , padre, mentor y representante legal del astro mundial Lionel Messi. La confirmación oficial llegó con un comunicado del Sanatorio Centro de la ciudad de Rosario, donde permanecía internado producto de una larga enfermedad.

Su delicado cuadro clínico ya encendía las alarmas familiares desde Mundial de 2026, lo que motivó comunicados y muestras de afecto previas. Al ser notificado a primera hora de este sábado de la muerte de su padre, el capitán de la Selección Argentina abandonó de inmediato la concentración en el estado de Florida, Estados Unidos.

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Lionel Messi abordó un vuelo privado con destino a su Rosario natal para unirse al núcleo de su familia íntima, acompañar a su madre Celia, a sus hermanos y afrontar este doloroso proceso de despedida.

Debido a su viaje imprevisto de urgencia, Lionel Messi quedó desafectado de la convocatoria y no estará presente en el encuentro de este sábado por la noche entre el Inter Miami y los Rayados de Monterrey, correspondiente a una nueva jornada de la Leagues Cup.

El cuerpo técnico y la dirigencia del club estadounidense arroparon de inmediato al jugador, otorgándole una licencia por tiempo indeterminado para priorizar sus asuntos personales. Se estima que Lionel Messi estará llegando a la ciudad de Rosario a las 21.30 aproximadamente.

La salud de Jorge Messi ya había condicionado anímicamente a Lionel semanas atrás, cuando se lo vio quebrar en llanto sobre el campo de juego tras el debut se la Selección Argentina en el Mundial 2026 ante Argelia, admitiendo luego ante la prensa que atravesaba días muy complejos en el plano personal. Tras el reciente subcampeonato, el futbolista se había instalado unos días en su residencia de Funes para acompañarlo de cerca en su internación.

Lionel Messi junto a su padre Jorge.

Todavía no se conoce como será la despedida de Jorge Messi

Hasta el momento no fueron informados públicamente el lugar ni el horario de la despedida de Jorge Messi. Lionel llegará a la ciudad para encontrarse con su madre, Celia Cuccittini, sus hermanos y el resto de sus familiares y allegados.

La muerte de Jorge Messi representa un golpe especialmente significativo para el capitán argentino. Durante décadas, su padre fue uno de sus principales sostenes y estuvo involucrado tanto en las decisiones familiares como en distintos aspectos de su carrera.

Jorge acompañó a Lionel desde sus primeros pasos en Newell's hasta su llegada a Barcelona cuando todavía era un adolescente. Desde entonces, permaneció cerca del futbolista durante su crecimiento profesional y su posterior consagración como una de las máximas figuras de la historia del fútbol.

El mensaje de la Selección Argentina

Por su parte, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) reaccionó con celeridad institucional y emitió un sentido mensaje de condolencias mediante las plataformas oficiales de la Selección Argentina.

En ese contexto, mediante un comunicado sostuvo: "La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia, manifiesta su más profundo dolor por el fallecimiento de Jorge Messi, padre de nuestro capitán y símbolo, Lionel Messi. Acompañamos a toda la familia en este difícil momento y decretamos un minuto de silencio en todas las canchas del país, sumado al uso de brazaletes negros durante la jornada de hoy. ¡Fuerza, Leo, todo el pueblo argentino está con vos!"

Mientras el fútbol local rinde homenaje bajando las banderas a media asta y portando lutos en el campo de juego, se espera que el arribo del futbolista al país se complete en el transcurso de las próximas horas para dar inicio a los servicios religiosos en la intimidad familiar.