Murió Jorge Messi, el padre de Lionel Messi, a los 68 años en Rosario

Jorge Messi, padre de Lionel Messi y uno de los principales referentes de su carrera, murió este sábado a las 2 en el Sanatorio Centro de Rosario, Santa Fe. Tenía 68 años y atravesaba una larga enfermedad. Su última intervención médica fue en los primeros días del Mundial 2026.

Las alarmas se habían encendido durante el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 ante Argelia, ya que Messi se emocionó hasta las lágrimas después de anotar el primero de sus tres goles y luego del encuentro confesó que fue por cuestiones personales.

Carrera. Por qué Jorge Messi fue clave para que hoy Lionel Messi sea el mejor del mundo

“Fue una cuestión ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles y complicados. Agradecido a la delegación y a todos mis compañeros. Siempre estuvieron a mi lado y me dieron fuerza para que esté bien”, detalló el astro en declaraciones a la prensa.

El comunicado del Sanatorio que confirmó la muerte de Jorge Messi

Su vida al lado de Lionel Messi

Jorge Messi estuvo ligado a Lionel desde sus comienzos en las divisiones inferiores de Newell’s. Fue quien encabezó las gestiones para conseguir el tratamiento hormonal que el niño necesitaba y, ante las dificultades para acceder a esa cobertura, buscó alternativas fuera de Rosario.

También intentó que su hijo continuara su formación en River, aunque las negociaciones no prosperaron. Finalmente, acompañó a Lionel y a parte de la familia en el desembarco en Barcelona, donde se concretó un acuerdo que contemplaba el tratamiento médico y otras condiciones para facilitar la llegada del adolescente a España.

La decisión resultó determinante. Cuando la adaptación a Barcelona se volvió difícil, Jorge permaneció junto a Lionel y le dio la posibilidad de continuar con la prueba en el club catalán. A partir de allí comenzó a construirse la trayectoria que llevaría al rosarino a convertirse en una de las máximas figuras de la historia del fútbol.

Con un perfil bajísimo, acompañó a su hijo en el rol de padre y representante durante su carrera. La última aparición pública de Jorge Messi fue en noviembre del 2025, cuando fue a ver a Lionel a un partido entre el Inter Miami y el Nashville por la Major League Soccer de Estados Unidos. Dicho encuentro terminó 4-0 a favor del Inter y la estrella rosarina se lució con un doblete.

Su ausencia se notó en el Mundial 2026. Al terminar la competencia, Lionel Messi voló directo a Rosario a reencontrarse con él y su familia, hasta regresar a Miami para continuar con sus entrenamientos.