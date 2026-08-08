Brown de Adrogué busca dar otro golpe para seguir subiendo en la Primera B

Brown de Adrogué busca otro triunfo en condición de local.

Brown de Adrogué afrontará este sábado un duro compromiso ante Excursionistas. Desde las 15 y en el estadio Lorenzo Arandilla, recibirá a uno de los animadores de la Primera B por la fecha 29 y buscará sostener su buen momento para seguir alejándose de la zona roja del descenso.

El Tricolor viene de empatar de visitante ante Arsenal y ahora buscará ratificarlo con otro buen resultado en condición de local, donde hace dos semanas le ganó a Argentino de Merlo, para superar la barrera de los 30 puntos y encarar el tramo final de la temporada de la tercera categoría del fútbol argentino con otras perspectivas.

En cuanto al equipo, el entrenador Jorge Vivaldo no realizaría demasiados cambios y apostaría por una base importante del equipo que le empató a Arsenal en Sarandí. La única duda estaría en la faz ofensiva del equipo, y específicamente en la banda izquierda: Facundo Ferreiro o Brandon López.

Convocados para mañana



¡Dale, Brown! pic.twitter.com/4WDCfVgNAU — C. A. Brown de Adrogué (@CABrown_Oficial) August 8, 2026 Excursionistas, por su parte, llegará a este partido con la ilusión de recuperar el primer puesto en la tabla de posiciones luego del triunfo de este viernes de Camioneros, que venció a Ituzaingó y quedó transitoriamente como único líder.

Para conseguirlo, el equipo de Bajo Belgrano necesita pisar fuerte en Adrogué y por eso su objetivo será claro: obtener un triunfo para prolongar su racha positiva (acumula cuatro sin perder) y continuar en lo más alto. Las posibles formaciones de Brown de Adrogué y Excursionistas Bown de Adrogué: Matías Wysocki; Jonatan Bogado, Luciano Sánchez, Mariano Pieres, Brian Guerrero Ruiz; Matías Sproat, Juan Ignacio Silva, Elián Robles, Facundo Ferreira; Lucas Baldunciel y Bruno Báez. Excursionistas: Matías Blengio; Matías Fernández, Ignacio Maizarez, Gonzalo Pedrosa, Mariano Arango; Alejandro Ávalos, Gianm Zoratti, Máximo Blanco, Matías Alaniz; Alan Espeche y William Giménez. Hora: 15.00. Árbitro: Nicolás Mastroieni. Cancha: Brown de Adrogué.

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