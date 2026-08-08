sábado 08 de agosto de 2026
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8 de agosto de 2026
De local.

Brown de Adrogué busca dar otro golpe para seguir subiendo en la Primera B

Tras el buen empate ante Arsenal, Brown de Adrogué apuesta a sostener su recuperación en la tercera categoría del fútbol argentino.

Brown de Adrogué busca otro triunfo en condición de local.

Brown de Adrogué busca otro triunfo en condición de local.

Brown de Adrogué afrontará este sábado un duro compromiso ante Excursionistas. Desde las 15 y en el estadio Lorenzo Arandilla, recibirá a uno de los animadores de la Primera B por la fecha 29 y buscará sostener su buen momento para seguir alejándose de la zona roja del descenso.

El Tricolor viene de empatar de visitante ante Arsenal y ahora buscará ratificarlo con otro buen resultado en condición de local, donde hace dos semanas le ganó a Argentino de Merlo, para superar la barrera de los 30 puntos y encarar el tramo final de la temporada de la tercera categoría del fútbol argentino con otras perspectivas.

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En cuanto al equipo, el entrenador Jorge Vivaldo no realizaría demasiados cambios y apostaría por una base importante del equipo que le empató a Arsenal en Sarandí. La única duda estaría en la faz ofensiva del equipo, y específicamente en la banda izquierda: Facundo Ferreiro o Brandon López.

Excursionistas, por su parte, llegará a este partido con la ilusión de recuperar el primer puesto en la tabla de posiciones luego del triunfo de este viernes de Camioneros, que venció a Ituzaingó y quedó transitoriamente como único líder.

Para conseguirlo, el equipo de Bajo Belgrano necesita pisar fuerte en Adrogué y por eso su objetivo será claro: obtener un triunfo para prolongar su racha positiva (acumula cuatro sin perder) y continuar en lo más alto.

Las posibles formaciones de Brown de Adrogué y Excursionistas

Bown de Adrogué: Matías Wysocki; Jonatan Bogado, Luciano Sánchez, Mariano Pieres, Brian Guerrero Ruiz; Matías Sproat, Juan Ignacio Silva, Elián Robles, Facundo Ferreira; Lucas Baldunciel y Bruno Báez.

Excursionistas: Matías Blengio; Matías Fernández, Ignacio Maizarez, Gonzalo Pedrosa, Mariano Arango; Alejandro Ávalos, Gianm Zoratti, Máximo Blanco, Matías Alaniz; Alan Espeche y William Giménez.

Hora: 15.00. Árbitro: Nicolás Mastroieni. Cancha: Brown de Adrogué.

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